Le bilan des attentats-suicides dans une mosquée au Pakistan s’élève à 83

Mohammad Asim, le porte-parole, a déclaré que d’autres corps avaient été récupérés des décombres de la mosquée dans la nuit et tôt mardi, et que plusieurs des personnes gravement blessées sont décédées à l’hôpital.

Bilal Faizi, le responsable des secours en chef, a déclaré que les équipes de secours enlevaient toujours soigneusement les décombres sur le site de la mosquée – située à l’intérieur d’un complexe de police dans une zone de haute sécurité de la ville – car on pense que de plus en plus de personnes sont piégées à l’intérieur après que le toit s’est effondré. de l’explosion.