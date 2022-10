Le bilan des affrontements ethniques au Soudan s’élève à 13 morts, selon l’ONU

Le nombre de morts au Soudan à la suite d’affrontements provoqués par des problèmes fonciers a atteint 13, et l’ONU avertit que la situation reste tendue.

Plus de 24 personnes ont été blessées.

Depuis juillet, les combats ont contraint près de 65 000 personnes à quitter leur foyer.

Le bilan des affrontements ethniques provoqués par les “problèmes fonciers” lors des derniers troubles dans le sud du Soudan s’élève à 13 morts, ont annoncé lundi les Nations Unies, avertissant que la situation restait “tendue”.

Des combats ont éclaté jeudi entre des membres du peuple haoussa et des groupes rivaux, notamment les al-Hamaj, dans le village de Wad al-Mahi, à l’est de la ville de Roseires, dans l’État du Nil bleu.

Les affrontements ont été déclenchés par “un différend sur des questions foncières”, a déclaré lundi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Les violences ont fait “au moins 13 personnes et plus de 24 blessés”, selon un rapport.

Le chef haoussa Mohamed Noureddine a déclaré lundi que “les combats se poursuivent”.

“Le village haoussa d’Om Derf a été attaqué… faisant de nombreux morts et des maisons incendiées”, a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Les combats entre les Haoussas et d’autres groupes ont éclaté pour la première fois en juillet, faisant quelque 149 morts et 124 blessés jusqu’au début octobre, selon un bilan rapporté par OCHA.

Depuis juillet, les combats ont forcé près de 65 000 personnes à quitter leur foyer, selon l’ONU.

Les affrontements de juillet ont éclaté après que des membres haoussa ont demandé la création d’une “autorité civile” que des groupes rivaux considéraient comme un moyen d’accéder à la terre.

Les affrontements ont également déclenché des manifestations de colère à travers le Soudan, les Haoussa demandant justice pour les personnes tuées.

Fin juillet, les hauts dirigeants ont accepté de cesser les hostilités. Malgré l’accord, des affrontements ont de nouveau éclaté en septembre.

Le Soudan est aux prises avec des troubles politiques de plus en plus profonds et une crise économique en spirale depuis le coup d’État militaire de l’année dernière, dirigé par le chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan.

La prise de pouvoir militaire a bouleversé une transition vers un régime civil lancée après l’éviction en 2019 de l’homme fort Omar al-Bashir, qui a régné pendant trois décennies.

Plus de 370 personnes ont été tuées et plus de 177 000 déplacées dans des conflits intercommunautaires au Soudan entre janvier et août, selon l’ONU.