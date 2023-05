Le bilan des affrontements dans le nord-est de l’Inde fait maintenant 60 morts, 35 000 déplacés

Commentez cette histoire Commentaire

GUWAHATI, Inde – Les mesures de sécurité maintiennent la paix dans un État isolé du nord-est de l’Inde où 60 personnes ont été tuées et 35 000 civils ont été déplacés lors d’émeutes et d’affrontements ethniques la semaine dernière, ont déclaré des responsables. Le ministre en chef de l’État de Manipur, N Biren Singh, a déclaré aux journalistes lundi soir qu’environ 230 personnes avaient été blessées et qu’environ 1 700 maisons avaient été incendiées par des manifestants après que de violents combats ont éclaté lorsque des membres de groupes tribaux se sont affrontés avec un groupe non tribal pour des demandes d’avantages économiques et état de la réservation.

Singh a déclaré que des milliers de civils, escortés par du personnel de sécurité, rentraient chez eux après que la situation ait été maîtrisée par la police et l’armée qui patrouillaient dans les rues et appliquaient un couvre-feu toujours en vigueur. Il a déclaré que 1 041 armes à feu et 7 460 cartouches ont été pillées au personnel de sécurité lors des violences au cours desquelles certains lieux religieux ont également été incendiés par la foule.

Lundi, le ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré à la chaîne d’information India Today que la situation à Manipur était sous contrôle et a appelé la population à maintenir la paix.

La violence à Manipur, qui borde le Myanmar, a éclaté la semaine dernière après les manifestations de plus de 50 000 Kukis et de membres d’autres communautés tribales à prédominance chrétienne à Churachandpur et dans les districts voisins.

Ils protestaient contre la demande de la communauté hindoue majoritaire Meitei d’un statut spécial qui leur donnerait des avantages, notamment le droit de cultiver sur des terres forestières, des prêts bancaires bon marché et des installations de santé et d’éducation, ainsi qu’un quota spécifié d’emplois gouvernementaux.

Les dirigeants de la communauté minoritaire des collines disent que la communauté Meitei est relativement aisée et que leur accorder plus de privilèges serait injuste. Les Meiteis disent que les quotas d’emploi et autres avantages pour les membres de la tribu seraient protégés.

Les deux tiers des 2,5 millions d’habitants de l’État vivent dans une vallée qui représente environ 10 % de la superficie totale de l’État.

Les Meiteis sont hindous tandis que les groupes rivaux, y compris les Kuki et d’autres tribus, sont pour la plupart chrétiens et vivent principalement dans les districts des collines environnantes.