LE CAIRE (AP) – Les hôpitaux de la province soudanaise du Darfour occidental ont reçu mardi au moins 29 corps supplémentaires, ont indiqué des médecins, portant le bilan des affrontements entre tribus arabes et non arabes à quelque 160 morts, dont des femmes et des enfants.

La violence dans la province est née d’une bagarre de vendredi dans un camp pour personnes déplacées à Genena, la capitale provinciale, puis s’est intensifiée, jusqu’à dimanche.

Les affrontements se sont calmés après que les autorités ont imposé un couvre-feu 24 heures sur 24 dans l’ouest du Darfour et déployé davantage de troupes et de forces de sécurité dans la province.

Le comité des médecins du Darfour occidental a déclaré avoir compté au moins 159 personnes décédées à la suite des affrontements qui ont également fait plus de 200 blessés.

Selon le rapport, au moins 16 blessés ont été transférés à la capitale Khartoum pour y être soignés en raison de leur état critique.

Les affrontements, entre des membres de la tribu arabe Rizeigat et de la tribu non arabe Massalit, ont déplacé au moins 50 000 personnes, selon les Nations Unies.

Le dernier épisode de violence au Darfour est survenu deux semaines après la fin du mandat de la force conjointe ONU-Union africaine de maintien de la paix dans la région par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Darfour reste marqué par la guerre après qu’une rébellion au début des années 2000 ait été brutalement réprimée.

Les affrontements posent un défi majeur aux efforts du gouvernement de transition du Soudan pour mettre fin à des rébellions de plusieurs décennies dans certaines régions. Le pays est sur une voie fragile vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a conduit l’armée à renverser l’autocratique de longue date Omar el-Béchir en avril 2019. Un gouvernement militaro-civil est maintenant au pouvoir.