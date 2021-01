Revue nationale

Le projet de loi sur le soulagement de la pandémie de Joe Biden est un gâchis

Au début de la pandémie, le gouvernement a entrepris un effort délibéré pour réduire l’activité économique dans ce qui était largement considéré comme une mesure nécessaire pour ralentir la propagation du COVID-19. Alors que la plupart des récessions exigent une politique qui stimule l’économie, la récession du COVID-19 a appelé au contraire – des mesures qui permettraient aux travailleurs et aux entreprises de faire une pause jusqu’à ce qu’un vaccin ou un médicament devienne largement disponible. Maintenant que les vaccins sont administrés, les décideurs sont confrontés à un défi différent: ne pas garder les Américains à l’intérieur, mais les remettre au travail le plus rapidement possible. Dans ce contexte, le plan de relance de 1,9 billion de dollars du président élu Biden rate la cible. La proposition fait un clin d’œil à la santé publique – avec 20 milliards de dollars alloués à la distribution de vaccins, 50 milliards de dollars aux tests et 40 milliards de dollars aux fournitures médicales et aux équipes d’intervention d’urgence – mais ne parvient pas à surmonter les obstacles les plus urgents à l’immunité au COVID-19. Les vaccins restent inutilisés non par manque de financement, mais grâce à des règles contraignantes qui déterminent quels patients peuvent recevoir des injections et quels médecins peuvent les administrer. Des dépenses supplémentaires pour accélérer la distribution des vaccins sont les bienvenues, mais leurs effets seront atténués si des obstacles bureaucratiques restent en place. Même si les dispositions de santé publique devaient réussir à rouvrir l’économie, une grande partie du reste du plan de Biden garantit qu’il rouvrira plus faiblement. D’une part, un complément d’assurance-chômage élargi de 400 $ par semaine signifierait que plus de 40% des bénéficiaires de prestations de chômage gagneraient plus de travail que de travail au moins jusqu’en septembre, et peut-être plus longtemps. Les secteurs de la restauration et de la vente au détail les plus durement touchés par la pandémie connaîtront les plus grandes pénuries de main-d’œuvre, ce qui aggravera les défis auxquels ils ont été confrontés au cours de la dernière année. Un chômage accru était peut-être raisonnable lorsque nous voulions que les travailleurs restent à la maison, mais c’est catastrophique lorsque nous voulons qu’ils retournent au travail. Pendant ce temps, l’augmentation du salaire minimum proposée par Biden à 15 dollars au niveau national éliminerait environ 1,3 million d’emplois, frappant le plus durement les États à faible revenu. Dans le Mississippi, où le salaire médian est de 15 dollars, jusqu’à la moitié des travailleurs de l’État seraient en danger. Une hausse du salaire minimum est peut-être une des priorités des démocrates, mais elle n’appartient pas à un projet de loi sur les secours d’urgence. Le plan Biden n’est pas toutes les priorités démocratiques, cependant. Il a pris une page du livre de Trump et a proposé des chèques de 1400 $ aux ménages, portant le total du deuxième tour à 2000 $. Le revenu du ménage étant désormais supérieur de 8 pour cent à la tendance pré-pandémique, des chèques supplémentaires ne feraient guère plus que compléter les comptes d’épargne. En effet, 80% des bénéficiaires des chèques de l’année dernière ont investi l’argent dans l’épargne ou le remboursement de la dette, et non dans la consommation. L’élément phare du plan de Biden ne contribuerait guère à stimuler la croissance économique, même sur des hypothèses keynésiennes. Il en va de même pour les aides publiques et locales, pour lesquelles Biden recherche 370 milliards de dollars en plus de 170 milliards de dollars de subventions publiques à l’éducation. Le total de 540 milliards de dollars dépasse de loin les quelque 50 milliards de dollars touchés l’an dernier par les recettes fiscales des États et des collectivités locales. Comme nous l’avons écrit en décembre, les États et les villes sont lents à dépenser les subventions fédérales, de sorte que la part du lion de cette relance n’apparaîtra pas avant 2023. Plutôt que de tenter de stimuler l’économie, Biden espère blanchir les renflouements d’États démocratiques débauchés par COVID -19 soulagement. D’autres parties du projet de loi – l’expansion des crédits d’impôt pour le revenu d’activité et les crédits d’impôt pour enfants – sont des réformes structurelles à long terme défendables, mais en tant que mesures d’urgence d’un an, elles auront le même effet atténué que les contrôles directs. En incluant une multitude de propositions sans rapport avec la pandémie, Biden a affaibli sa main dans les négociations et a rendu moins probable que des mesures urgentes soient prises rapidement. Au plus profond de la pandémie du COVID-19, les décideurs économiques ont saisi l’occasion. À la suite d’un choc extérieur sans précédent, l’économie américaine est sortie en relativement bonne santé, avec moins de chômage et de faillite qu’on ne le craignait. Mais les politiques mises en œuvre pour freiner le COVID-19 ne sont pas adaptées à ce qui commencera à devenir, au cours de cette année, une économie post-pandémique. Biden a peut-être fait campagne pendant une récession, mais il prend ses fonctions pendant une reprise. Il devrait gouverner en conséquence.