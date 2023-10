Le bilan de Tata Martino en MLS sans Messi est pire que celui de Phil Neville

La perception et la réalité sont deux états d’esprit complètement différents. Après avoir guidé l’Inter Miami vers le titre de champion de la Coupe des Ligues 2023, l’entraîneur argentin Tata Martino a été salué par Taylor Twellman d’Apple comme « l’un des meilleurs managers de l’histoire du jeu ». Mais à quoi ressemble le bilan de Tata Martino dans ses matchs sans Lionel Messi ? Après tout, Messi a changé la donne pour l’Inter Miami, et quelqu’un que l’ancien manager Phil Neville n’avait pas le luxe d’avoir dans son équipe.

Martino a remplacé Neville à l’Inter Miami après une première moitié de campagne lamentable sous la direction de l’Anglais. Au moment de son limogeage, Phil Neville comptait 36 ​​victoires, 43 défaites et 11 nuls toutes compétitions confondues avec les Hérons. Cela représente un ratio de points par match de 1,32. L’Inter Miami l’a remplacé par Martino, le manager argentin qui avait de l’expérience avec Atlanta United. Là, il a remporté la Coupe MLS et la Coupe US Open. De plus, Martino a déjà dirigé Barcelone pendant une saison, dirigeant des joueurs comme Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.

Sans ces trois-là, Tata Martino a été confronté aux mêmes difficultés qui ont tourmenté le début de la saison de l’Inter Miami. Le bilan de Martino avec l’Inter Miami est pire que celui du club à la fin du règne de Phil Neville.

Il s’agit d’un échantillon remarquablement petit. Martino n’est à la barre que depuis le 16 juillet. C’était son premier match avec l’Inter Miami contre St. Louis CITY, une défaite 3-0. Cependant, sans Messi sur le terrain, Martino a entraîné six matchs en MLS pour l’Inter Miami. Le club n’a amassé que cinq points lors de ces matchs avec une victoire et deux nuls couplés à quatre défaites. Cela représente un ratio de points par match de 0,83.

En comparaison, les six derniers matchs de Neville à la tête de l’Inter Miami ont apporté deux victoires et quatre défaites. Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un bilan solide, il est légèrement meilleur que Martino à un point par match. Encore une fois, le bilan global de Neville avec l’Inter Miami a donné 1,32 points par match toutes compétitions confondues. Avec Messi dans les matchs, le ratio de points par match de Martino est de 1,65. Le parcours époustouflant en Coupe des Ligues renforce certainement ce chiffre.

Quoi qu’il en soit, Twellman identifie Martino comme « l’un des meilleurs managers de l’histoire du jeu » dans le nouveau Messi rencontre l’Amérique est un tronçon. On peut dire que Martino n’est même pas l’un des meilleurs managers de l’histoire de la MLS. Bruce Arena, Bob Bradley et Sigi Schmid ont eu plus de succès en MLS.

Dépendance à Messi pour booster le bilan de Tata Martino

Mais, encore une fois, cette course à la Coupe des Ligues a vu Messi dominer. L’Inter Miami marquait des buts à l’aise. L’ancien ailier du PSG a marqué ou aidé sur la moitié des 22 buts de l’Inter Miami dans cette compétition. Ses 10 buts comprenaient également des vainqueurs tardifs et des égaliseurs dans cette compétition. Depuis que Messi est absent, l’Inter Miami a perdu cette forme de but. L’Inter Miami a marqué neuf buts lors des six matchs sans Messi dans l’équipe. Ce n’est pas un mauvais ratio, mais cela n’a pas suffi à apaiser les inefficacités défensives de la ligne arrière de Miami.

Le fait demeure. Tata Martino a profité de l’arrivée de Messi, Busquets et Alba pour apporter le succès à l’Inter Miami. Neville n’avait pas les étoiles à sa disposition. La comparaison la plus proche serait Gonzalo Higuain. Avec l’Argentin dans son équipe, Neville a mené l’Inter Miami aux éliminatoires de la Coupe MLS la saison dernière. À juste titre, Higuain s’est retiré et Neville a lutté puissamment.

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Voir une baisse similaire dans le bilan de Martino sans Messi ne devrait donc pas surprendre. Martino a assurément mis en place sa tactique de manière à permettre à Messi de jouer à son meilleur. La perte de Messi sur blessure a forcé un joueur sans les capacités de Messi à remplir ce rôle, ce qui est une demande majeure pour tout joueur. Les joueurs de l’Inter Miami se sont levés autour de Messi lorsqu’il joue, mais ils ont besoin du vainqueur de la Coupe du monde sur le terrain pour tirer les ficelles.

Tata Martino a encore le temps de s’adapter à l’Inter Miami, pas Phil Neville

Même si son bilan est comparable à celui de Neville, Tata Martino ne mérite aucune critique. Il y a des rumeurs selon lesquelles l’Argentin bouleverserait son équipe avant sa première saison complète dans le sud de la Floride. Ce faisant, il peut aligner des joueurs qui pourraient remplacer Messi, ou du moins jouer sans lui, si la superstar se blessait. Par conséquent, son bilan sans Messi pourrait hypothétiquement s’améliorer. Martino a montré qu’avec le temps, il peut constituer une équipe gagnante. Il l’a fait avec Atlanta United il y a un peu plus de cinq ans.

Dans le monde parfait de Martino, il n’a pas du tout à penser à son bilan sans Messi. Manquer les séries éliminatoires donne à lui et à ses coéquipiers le temps de se reposer et de récupérer avant une saison 2024 chargée. L’Inter Miami aura pour objectif d’améliorer son bilan dans la Major League Soccer. De plus, elle participera pour la première fois à une compétition continentale avec la Coupe des Champions de la CONCACAF.

PHOTO : IMAGO/ABACAPRESS.