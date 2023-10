Le bilan de l’ouragan Otis s’élève à au moins 27 morts après avoir touché terre près d’Acapulco

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

MONTERREY, Mexique — Au moins 27 personnes ont été tuées lorsque l’ouragan Otis s’est abattu près d’Acapulco, ont annoncé jeudi des responsables alors qu’ils commençaient à évaluer le bilan après que la tempête s’est rapidement intensifiée pour devenir le cyclone le plus puissant jamais enregistré sur la côte Pacifique du Mexique. La ministre mexicaine de la Sécurité, Rosa Icela Rodríguez, a déclaré qu’au moins quatre personnes étaient portées disparues à Acapulco après qu’une tempête d’une intensité inattendue a frappé le rivage. Le président Andrés Manuel López Obrador, lui-même retardé par des glissements de terrain alors qu’il se rendait la veille pour évaluer les dégâts, a déclaré que les autorités feraient du porte-à-porte dans les maisons et les entreprises pour évaluer les dégâts.

« Nous étions préparés. Cependant, c’était quelque chose d’exceptionnel et d’inattendu », a déclaré jeudi López Obrador à propos de la force de l’ouragan et de son atterrissage. “Nous pensions qu’il allait entrer par Acapulco ou par Tepa, dans cette frange côtière, mais il a touché davantage à Acapulco.”

López Obrador a déclaré qu’environ 10 000 éléments des forces armées, de la garde nationale et de la marine ont été déployés dans la zone touchée.

Les vents de pointe de l’ouragan de catégorie 5 ont renversé pratiquement tous les poteaux électriques de la station balnéaire. López Obrador a déclaré qu’environ 2 000 employés de la Commission fédérale de l’électricité sont sur le terrain pour rétablir le courant. Plus de 500 000 habitants de la ville ont perdu l’électricité après le passage de la tempête, a déclaré Rodríguez.

“Dans tout Acapulco, pas un seul poteau du service CFE n’est resté debout”, a déclaré jeudi López Obrador aux journalistes, faisant référence au service public d’électricité. Mais les progrès étaient lents. Il est crucial de rétablir le réseau électrique pour rétablir le service d’eau dans la ville portuaire, a-t-il souligné.

L’ouragan de catégorie 5 Otis a frappé la côte Pacifique du Mexique le 25 octobre, endommageant la station touristique d’Acapulco. (Vidéo : Reuters)

Les hôpitaux sont devenus des souffleries pour le front déchirant des tempêtes et des lits d’hôtel dispersés dans les halls inondés. Rodriguez a déclaré que l’aéroport d’Acapulco restait fermé. Les débris des maisons détruites et les traces des lignes de boue jonchent les rues. Une autoroute majeure reliant Acapulco à Mexico a été rouverte.

« Ce qu’Acapulco a vécu a été très désastreux. Les gens se sont abrités sur place et c’est pourquoi, heureusement, il n’y a pas eu davantage de pertes en vies humaines », a déclaré López Obrador. « Ce qui se dit ici [in the news conference] Il n’y a pas de précédent dans le pays ces dernières années, non seulement en raison de la façon dont il a pris de l’ampleur en si peu de temps, mais aussi en raison de l’ampleur de l’ouragan et de la manière dont il a frappé avec une telle force.»

Il a déclaré que le gouvernement créerait un programme de reconstruction pour aider les personnes dont les maisons et les entreprises ont été touchées par l’ouragan. Il a noté que les ouvriers agricoles avaient perdu des champs de maïs à cause des vents violents et de la pluie.

L’ambassade américaine a déclaré qu’il n’y avait pas de rapports immédiats faisant état de victimes américaines dues à la tempête, même si l’information reste un défi en raison des difficultés de communication.

Acapulco était autrefois un pôle d’attraction pour les stars d’Hollywood et les politiciens américains ; John et Jackie Kennedy ont choisi cette ville balnéaire pour leur lune de miel, tout comme Bill et Hilary Rodham Clinton. Mais ces dernières années, la ville, célèbre pour sa baie azurée étincelante, est devenue un champ de bataille pour des groupes criminels organisés impliqués dans le trafic de drogue et l’extorsion.

La ville, située à cinq heures de route de Mexico, est restée populaire auprès des touristes mexicains.

L’ouragan a porté un coup dur à l’État pauvre de Guerrero, qui dépend largement des revenus du tourisme, notamment d’Acapulco. Environ 80 pour cent des hôtels d’Acapulco ont été endommagés par la tempête, selon la gouverneure de l’État de Guerrero, Evelyn Salgado.

Les entrepreneurs ont déclaré qu’il était probable que la ville perde les revenus cruciaux de la période des vacances de Noël.

“En raison de la dévastation dans la région d’Acapulco, le retour à la normale va prendre beaucoup de temps”, a déclaré le Conseil national des entrepreneurs touristiques.

Les hôtels de la ville étaient occupés à 50 pour cent lorsque la tempête a frappé, alors qu’un important congrès minier était en cours. Salgado a déclaré que le gouvernement de l’État commencerait jeudi à envoyer des bus vers les hôtels pour évacuer les touristes.

Otis a stupéfié les prévisionnistes plus tôt cette semaine alors qu’il s’est intensifié, passant d’une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5 en seulement 12 heures, un taux de renforcement record dans le Pacifique Est. Les prévisions précédentes prévoyaient que la tempête frapperait la côte sous la forme d’une forte tempête tropicale ou d’un ouragan mineur, car les modèles informatiques ne simulaient pas l’augmentation soudaine de la force de la tempête.

Alors que les vents les plus forts d’Otis se sont catapultés à 260 km/h mardi soir juste avant l’arrivée à terre, le Centre national des ouragans a qualifié cela de « scénario de cauchemar » car les résidents côtiers s’attendaient à une tempête beaucoup plus faible. Les climatologues affirment que les eaux anormalement chaudes du Pacifique au large des côtes du Mexique – alimentées par le changement climatique d’origine humaine – pourraient avoir donné un coup de pouce supplémentaire à la tempête.

Otis est devenue la quatrième tempête à frapper la côte ouest du Mexique ce mois-ci, après Max, Lidia et Norma.