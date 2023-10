Le bilan de l’ouragan Otis s’élève à 45 morts ; des dizaines sont toujours portées disparues

Quarante-sept personnes sont toujours portées disparues, a déclaré aux journalistes la gouverneure de l’État de Guerrero, Evelyn Salgado, et près de 21 000 maisons de la région ont été endommagées ou détruites lorsque la tempête de catégorie 5, qui se forme rapidement, a surpris cette célèbre station balnéaire la semaine dernière avec des vents de 265 km/h et des crues mortelles. .

ACAPULCO, Mexique — Des familles de plus en plus désespérées continuent de rechercher leurs proches disparus Lundi, les autorités ont augmenté à 45 le nombre officiel de morts causées par l’ouragan Otis le long de la côte Pacifique du Mexique.

Les secouristes et les récupérateurs ont fouillé les débris avec des chiens cadavres lundi alors que les autorités continuaient d’évaluer la destruction.

Otis a stupéfié les prévisionnistes la semaine dernière lorsqu’elle est passée d’une tempête tropicale à la catégorie 5 en 12 heures, le saut le plus rapide enregistré dans la région. Il a touché terre tôt mercredi alors que le cyclone le plus puissant à avoir frappé la côte Pacifique du pays depuis le début de l’enregistrement des données.

La tempête a bloqué les routes et perturbé les communications. Au moins 15 000 forces de sécurité ont été déployées dans la région et environ 2 000 techniciens travaillent au rétablissement du courant. Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré lundi qu’il travaillait avec les grands distributeurs alimentaires pour rétablir l’approvisionnement alimentaire.

Mais alors que le gouvernement vante sa réponse lors des conférences de presse quotidiennes de López Obrador et sur les réseaux sociaux, les gens à Acapulco, l’aide a mis du temps à arriver. Les voisins partagent les fournitures qui leur restent ; les supermarchés et les grands magasins ont été perquisitionnés à la recherche de nourriture et d’autres produits de première nécessité.