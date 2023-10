ACAPULCO, Mexique — Les autorités de sécurité mexicaines ont porté samedi à 39 le nombre de morts suite à l’ouragan de catégorie 5 Otis qui a frappé la côte sud du Pacifique du pays mercredi matin.

La secrétaire mexicaine à la Sécurité, Rosa Icela Rodríguez, a déclaré dans un message vidéo enregistré avec le président Andrés Manuel López Obrador et publié sur la plateforme X que la cause probable du décès des 39 ans était « une suffocation par submersion ». Mais elle a ajouté que les enquêtes se poursuivent et que les victimes n’ont pas encore été identifiées.

Cette augmentation intervient alors que le bilan initial de 27 morts n’a pas changé depuis son annonce jeudi. Le bilan humain de la tempête devenait un sujet de discorde alors que les médias locaux rapportaient la découverte de davantage de corps. López Obrador a critiqué ses opposants pour avoir tenté de faire du bilan des victimes de la tempête une question politique.

Rodríguez a déclaré que le nombre de personnes disparues s’élevait à 10. Des centaines de familles attendent des nouvelles de leurs proches.

Samedi à Acapulco, des fonctionnaires et des bénévoles ont déblayé les rues, les conduites de stations-service se sont enroulées autour du pâté de maisons pour obtenir de l’essence, et certaines familles chanceuses ont trouvé de la nourriture de première nécessité alors qu’une opération de secours plus organisée prenait forme quatre jours après l’ouragan Otis.

L’aide a mis du temps à arriver. Le Destruction d’une tempête de catégorie 5 Le premier jour, la situation a isolé la ville de près d’un million d’habitants et elle s’est intensifiée si rapidement mardi que presque rien n’avait été organisé à l’avance.

Les autorités avaient la lourde tâche de rechercher les morts et les disparus. Beaucoup restaient incrédules que le bilan initial de 27 morts et quatre disparus, annoncé par le gouvernement, n’ait pas augmenté au cours des deux derniers jours.

Dans une autre partie de la ville, Orlando Mendoza, 46 ans, marchait sur une autoroute trempé de sueur avec deux sacs de thon, de sardines, d’eau, de pâtes et de soupe. Il apportait de la nourriture à sa femme et à ses trois jeunes enfants.

« Même si ce n’est pas grand-chose, c’est quelque chose », dit-il en descendant la route sinueuse de montagne en direction du centre-ville.

Un parcours de golf entouré de débris est photographié vendredi à la suite de l’ouragan Otis à “Punta Diamante” à Acapulco, dans l’État de Guerrero, au Mexique. Rodrigo Oropeza / AFP – Getty Images

Un groupe de bénévoles de l’État central de Puebla qui ont rassemblé de l’argent pour aider les habitants de la ville ont été distribuer des sacs de nourriture aux familles comme ceux de Mendoza rassemblés au bord de l’autoroute.

Abel Montoya, 67 ans, faisait la queue pour obtenir de l’essence avec des centaines d’autres personnes depuis une heure et demie samedi, tenant un bidon vide. Les soldats surveillaient la distribution d’essence, probablement pour éviter le saccage incontrôlé des magasins qui s’est produit dans la ville ces derniers jours.

“Je dois pouvoir me déplacer pour chercher de l’eau et de la glace”, a-t-il déclaré. “Maintenant, il y a cette pénurie de nourriture et je devrais peut-être même quitter Acapulco pour aller à (la capitale de l’État) Chilpancingo.”

L’essence n’était pas disponible, non pas parce qu’il n’y en avait pas, mais parce qu’il n’y avait pas d’électricité pour faire fonctionner les pompes.

La plupart des familles cherchaient anxieusement de l’eau, certaines affirmant qu’elles rationnaient leurs réserves. Le système d’eau municipal était hors service parce que ses pompes n’étaient pas alimentées.

Samedi, López Obrador a déclaré que la compagnie nationale d’électricité lui avait informé que le service avait repris pour 55 % des clients dans la zone touchée, mais que plus de 200 000 foyers et entreprises restaient sans électricité.

L’agence fédérale de protection civile a recensé 220 000 maisons endommagées par la tempête, a-t-il indiqué.