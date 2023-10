CNN

Au moins 43 personnes sont mortes après que le puissant ouragan Otis a dévasté l’État de Guerrero, dans le sud du Mexique, la semaine dernière, une tempête dévastatrice de catégorie 5, a déclaré dimanche le gouverneur de la région.

Les victimes décédées comprennent 33 hommes et 10 femmes, a déclaré la gouverneure Evelyn Salgado Pineda. dit dans un message sur Facebook.

Peu après minuit mercredi, la tempête record a provoqué des vents soutenus de 165 mph sur les côtes près d’Acapulco, quittant le sud populaire du Mexique. destination touristique en ruines.

Le communiqué de Salgado Pineda indique que 340 personnes ont été secourues par les autorités mexicaines.

L’ouragan a touché 220 035 logements et 80 % des hôtels de la région ont été endommagés, selon l’évaluation préliminaire des dégâts réalisée par le gouvernement mexicain.

Le secteur de la santé a signalé une inondation au rez-de-chaussée d’un hôpital, et des équipements électromécaniques et l’approvisionnement en gaz médicaux ont été affectés dans un autre hôpital, ont indiqué les autorités. dans un communiqué samedi.

Les chutes d’arbres et les glissements de terrain déclenchés par Otis ont entraîné la fermeture de plusieurs routes.

Le système d’alerte sismique du Mexique (SASMEX) a endommagé 27 capteurs dans la région de l’océan Pacifique. L’aéroport international d’Acapulco a également subi des dommages, mais les opérations ont depuis repris, ont indiqué des responsables.

Une sous-estimation de la menace dans les premières prévisions a laissé aux résidents et aux responsables du sud du Mexique peu de temps pour se préparer à la gravité d’Otis. En seulement 12 heures, Otis s’est rapidement intensifié, passant d’une tempête tropicale à la tempête la plus violente jamais enregistrée dans la région, CNN a déjà rapporté.

La dévastation causée par Otis a laissé les structures, y compris certains immeubles de grande hauteur, en ruine avec des parpaings exposés, des morceaux de bois éparpillés et des toits inexistants, ont montré des images et des vidéos. L’onde de tempête et la pluie ont inondé les routes avec plusieurs mètres d’eaux troubles.

La tempête a coupé l’électricité dans plus d’un demi-million de foyers et d’entreprises dans l’État de Guerrero, selon la Commission fédérale de l’électricité du Mexique, qui avait rétabli dimanche l’électricité pour 58 % des personnes touchées à Acapulco, selon le gouverneur.

Félix Márquez/AP Des poteaux et des lignes électriques abattus par l’ouragan Otis recouvrent une route à Acapulco, au Mexique, le vendredi 27 octobre 2023. (AP Photo/Felix Marquez)

« Ce furent des journées intenses de travail permanent, sans repos et dans le seul but de récupérer notre Acapulco. Nous progressons dans la distribution efficace de l’aide humanitaire, en fournissant des soutiens pertinents et en rétablissant les services », a déclaré Salgado Pineda.

Autour 10 000 militaires ont été déployés dans la région d’Acapulco pour contribuer aux efforts, ont indiqué les autorités.

Le gouvernement de l’État de Guerrero a déclaré avoir coordonné le transfert de 200 touristes plus à l’intérieur des terres, vers Mexico.

Le président Joe Biden a déclaré dans un communiqué vendredi, il est « profondément attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts » causés par l’ouragan Otis.

“J’ai demandé à mon administration de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires du gouvernement mexicain pour offrir notre plein soutien”, a déclaré Biden dans le communiqué. “Nous travaillons également pour assurer la sécurité des citoyens américains à Acapulco et dans ses environs.”

Elizabeth Wolfe et Mary Gilbert de CNN ont contribué à ce rapport.