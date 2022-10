Le bilan de l’ouragan Ian s’élève à 54 morts, près d’un million de clients toujours sans électricité

Les sauveteurs ont évacué des survivants stupéfaits sur une grande île-barrière coupée par l’ouragan Ian et le nombre de morts en Floride a fortement augmenté, alors que des centaines de milliers de personnes étouffaient encore sans électricité, quelques jours après que la tempête monstre se soit déchaînée de la côte sud-ouest de l’État jusqu’aux Carolines.

La Floride, avec près de quatre douzaines de morts, a été la plus durement touchée par l’ouragan de catégorie 4, l’un des plus violents à avoir touché terre aux États-Unis. Les routes inondées et les ponts emportés vers les îles-barrières ont laissé de nombreuses personnes isolées, au milieu d’un service de téléphonie cellulaire limité et d’un manque d’équipements de base tels que l’eau, l’électricité et Internet.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré samedi que l’homme d’affaires multimilliardaire Elon Musk fournissait quelque 120 satellites Starlink pour “aider à résoudre certains des problèmes de communication”. Starlink, un système Internet par satellite créé par SpaceX de Musk, fournira une connectivité haut débit.

Les services publics de Floride travaillaient pour rétablir le courant. Samedi soir, près d’un million de foyers et d’entreprises étaient toujours sans électricité, contre un pic de 2,67 millions.

47 morts rien qu’en Floride

Au moins 54 personnes ont été confirmées mortes : 47 en Floride, quatre en Caroline du Nord et trois à Cuba.

Plus de 1 000 personnes ont été secourues des zones inondées le long de la seule côte sud-ouest de la Floride, a déclaré Daniel Hokanson, général quatre étoiles et chef de la Garde nationale, à l’Associated Press alors qu’il était en vol vers la Floride.

A Washington, la Maison Blanche a annoncé que le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden se rendraient mercredi en Floride. Mais une brève déclaration n’a révélé aucun détail sur la visite prévue dans l’État.

Un homme marche sur une section brisée de la Pine Island Road à la suite de l’ouragan Ian à Matlacha, en Floride, samedi. (Ricardo Aduengo/AFP/Getty Images)

Le pont vers Pine Island, la plus grande île-barrière au large de la côte du golfe de Floride, a été détruit par la tempête, le laissant accessible uniquement par bateau ou par avion. Le groupe de bénévoles Medic Corps, qui répond aux catastrophes naturelles dans le monde entier avec des pilotes, des ambulanciers paramédicaux et des médecins, a fait du porte-à-porte pour demander aux habitants s’ils voulaient de l’aide pour partir.

Certains sont partis en hélicoptère et les gens ont décrit l’horreur d’être piégés chez eux alors que l’eau continuait de monter.

“L’eau n’arrêtait pas de marteler la maison et nous avons regardé, des bateaux, des maisons – nous avons tout regardé passer”, a déclaré Joe Conforti, retenant ses larmes. Il a dit que si ce n’était pas pour sa femme, qui leur a suggéré de monter sur une table pour éviter la montée des eaux, il n’aurait pas réussi : « J’ai commencé à perdre la sensibilité, parce que quand l’eau est à votre porte et qu’elle éclabousse sur la porte et vous voyez à quelle vitesse ça bouge, il n’y a aucun moyen que vous y surviviez.”

La crue des rivières, un défi majeur

Les crues des rivières ont parfois posé un défi majeur aux efforts de sauvetage et de livraison. La rivière Myakka a coulé sur un tronçon de l’Interstate 75, forçant la fermeture de l’autoroute pendant un certain temps avant que les autorités ne déclarent plus tard samedi qu’elle pourrait être rouverte.

Alors que les rivières gonflées ont atteint leur crête ou sont proches de leur crête, les niveaux ne devraient pas baisser de manière significative pendant des jours, a déclaré le météorologue du National Weather Service Tyler Fleming.

Ailleurs, Pawleys Island, en Caroline du Sud, une communauté balnéaire située à environ 115 kilomètres de la côte de Charleston, a également été durement touchée. L’électricité est restée assommée dans au moins la moitié de l’île samedi.

Eddie Wilder, qui vient sur l’île de Pawleys depuis plus de six décennies, a déclaré qu’il était “insensé” de voir des vagues aussi hautes que 7,6 mètres emporter une jetée historique près de chez lui.

“Nous l’avons vu heurter la jetée et avons vu la jetée disparaître”, a-t-il déclaré. “Nous l’avons vu s’effondrer et nous l’avons vu flotter avec un drapeau américain.”

La maison de Wilder, située à neuf mètres au-dessus du rivage, est restée sèche à l’intérieur.

Des nuages ​​se reflètent sur une rue inondée de voitures submergées dans le quartier d’Orlovista après l’ouragan Ian samedi à Orlando. (Bryan R. Smith/AFP/Getty Images)

En Caroline du Nord, la tempête a abattu des arbres et des lignes électriques. Deux des quatre décès dans l’État étaient dus à des accidents de véhicules liés à une tempête, et les autres impliquaient un homme qui s’est noyé lorsque son camion a plongé dans un marais et un autre tué par une intoxication au monoxyde de carbone provenant d’un générateur dans un garage.

À la marina de Port Sanibel à Fort Myers, en Floride, l’onde de tempête a poussé plusieurs bateaux et un quai à terre. Le capitaine de charter Ryan Kane a déclaré que son navire était si gravement endommagé qu’il ne pouvait pas l’utiliser pour aider à sauver des personnes, et maintenant il faudra beaucoup de temps avant qu’il puisse à nouveau emmener des clients pêcher.

“Il y a un trou dans la coque. Ça a pris de l’eau dans les moteurs. Ça a pris de l’eau dans tout”, a-t-il dit, ajoutant : “Vous savez, les bateaux sont censés être dans l’eau, pas dans des parkings.”