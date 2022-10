Le bilan de l’ouragan Ian s’alourdit

SANIBEL ISLAND, Floride –

Du poisson pourri et des déchets sont éparpillés dans les rues de l’île de Sanibel. Sur le continent, les débris des maisons emportées sont entassés dans un canal comme des allumettes. D’énormes crevettiers sont perchés au milieu des vestiges d’un parc de maisons mobiles.

“Pensez à une boule à neige. Prenez-la et secouez-la – c’est ce qui s’est passé”, a déclaré Fred Szott.

Au cours des trois derniers jours, lui et sa femme Joyce se sont rendus dans leur maison mobile endommagée à Fort Myers, nettoyant après que l’ouragan Ian a frappé la côte du golfe de Floride.

Quant à la turbulence émotionnelle, il dit: “Soit tu tiens bon, soit tu la perds.”

Juste au large, les habitants des îles-barrières dévastées de Floride reviennent également pour évaluer les dommages causés aux maisons et aux entreprises, malgré un accès limité à certaines zones.

La chaussée cassée vers l’île de Sanibel pourrait ne pas être praticable avant la fin du mois. Entre-temps, des habitants comme Pamela Brislin sont arrivés en bateau pour voir ce qu’ils pouvaient récupérer.

Brislin est resté à travers la tempête, mais est hanté par ce qui s’est passé par la suite. Lorsqu’elle est allée voir un voisin, elle a trouvé la femme en train de pleurer. Son mari était décédé, son corps allongé sur une table de pique-nique jusqu’à l’arrivée des secours. La maison d’un autre voisin a pris feu. Les flammes étaient si importantes qu’elles ont forcé Breslin à faire ce que l’ouragan ne pouvait pas faire : fuir avec son mari et le chien d’un voisin.

Le nombre de décès liés à la tempête est passé à au moins 101 jeudi, huit jours après que la tempête a touché terre dans le sud-ouest de la Floride. Selon les rapports de la Florida Medical Examiners Commission, 98 de ces décès se sont produits en Floride. Cinq personnes ont également été tuées en Caroline du Nord, trois à Cuba et une en Virginie.

Ian est la deuxième tempête la plus meurtrière à avoir frappé la partie continentale des États-Unis au 21e siècle derrière l’ouragan Katrina, qui a fait plus de 1 800 morts en 2005. L’ouragan le plus meurtrier à avoir jamais frappé les États-Unis a été le grand ouragan de Galveston en 1900 qui a tué jusqu’à 8 000 personnes.

Ian, une tempête de catégorie 4 avec des vents soutenus de 150 miles par heure (240 kilomètres par heure), a déclenché des torrents de pluie et causé d’importantes inondations et dégâts. Le déluge a transformé les rues en rivières jaillissantes. Les voies navigables d’arrière-cour ont débordé dans les quartiers, parfois de plus de 3,5 mètres (12 pieds), projetant des bateaux sur les cours et les routes. Les plages ont disparu, car les vagues de l’océan ont poussé les rivages loin à l’intérieur des terres.

L’île de Sanibel avait ordonné un couvre-feu complet après le passage de la tempête, permettant aux équipes de recherche et de sauvetage de faire leur travail. Cela signifiait que les résidents qui avaient évacué l’île étaient techniquement empêchés de revenir.

Mais la ville d’environ 7 000 habitants a commencé à autoriser le retour des résidents de 7 h à 19 h mercredi. Le directeur de la ville, Dana Souza, a déclaré aux résidents dans un flux Facebook Live qu’il souhaitait que la municipalité dispose de ressources pour assurer le transport, mais que, pour l’instant, les résidents devraient organiser des visites en bateau privé.

Pine Island est plus proche du continent que Sanibel, mais elle aussi a été durement touchée par la tempête.

La maison de Cindy Bickford était toujours debout. Une grande partie des dégâts provenait des inondations, qui ont laissé une épaisse couche de boue rance sur ses sols.

“Ce ne sont pas nos trucs qui nous inquiètent. C’est notre communauté. Pine Island est extrêmement soudée”, a déclaré Bickford, qui est arrivé jeudi pour la première fois.

Elle espérait que beaucoup pourrait être sauvé.

“Nous allons déchirer la maison pour pouvoir y vivre”, a déclaré Bickford, qui portait un t-shirt sur lequel étaient inscrits “Relax”, “Refresh” et “Renew”.

La tempête a causé des milliards de dollars de dégâts et tué des dizaines de personnes, la majorité des victimes en Floride. Même une semaine après son passage, les responsables ont averti que d’autres morts pourraient encore être retrouvés alors qu’ils continuaient à inspecter les dégâts.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse jeudi dans la ville de Nokomis, dans le comté de Sarasota, a claironné la restauration généralisée de l’eau courante dans la zone touchée par la tempête et les travaux de rétablissement de l’électricité. Quelque 185 000 clients restent sans électricité, contre des sommets supérieurs à 2,6 millions dans tout l’État.

Il a déclaré que les secouristes ont mené environ 2 500 missions, en particulier sur les îles-barrières de la côte du Golfe ainsi que dans les zones intérieures qui ont connu d’intenses inondations. Plus de 90 000 structures ont été inspectées et vérifiées pour les survivants, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les habitants des zones dévastées par l’ouragan avaient fait preuve d’une grande résilience au cours de la semaine dernière.

Mercredi, le président Joe Biden a visité certaines des zones touchées par l’ouragan en Floride, examinant les dégâts par hélicoptère, puis marchant à pied aux côtés de DeSantis. Le président démocrate et le gouverneur républicain se sont engagés à mettre de côté les rivalités politiques pour aider à reconstruire les maisons, les entreprises et les vies. Biden a souligné lors d’un briefing avec des responsables locaux que l’effort pourrait prendre des années.

Calvan a signalé de Pine Island, en Floride. Les rédacteurs d’Associated Press Anthony Izaguirre à Tallahassee et Ian Mader à Miami ont contribué à ce rapport.