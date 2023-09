Le bilan de l’incendie d’un immeuble de 9 étages au Vietnam s’élève à 56 morts

Un incendie qui s’est déclaré plus tôt cette semaine dans un immeuble de neuf étages dans la capitale Hanoï, au Vietnam, a fait 56 morts.

La cause de l’incendie, qui a décimé des familles entières, n’a pas encore été élucidée.

Des témoins affirment avoir vu des gens tenter d’échapper à l’incendie en sautant des étages supérieurs du bâtiment.

Dix enfants figuraient parmi les 56 personnes tuées dans un incendie dans un gratte-ciel de Hanoï, a indiqué jeudi la police, auquel certains habitants ont désespérément tenté de s’échapper en sautant des étages supérieurs, selon des témoins.

Les autorités n’ont toujours pas révélé la cause de l’incendie, qui s’est déclaré peu avant minuit mardi et n’a été éteint que mercredi matin dans un immeuble de neuf étages dans la capitale vietnamienne.

Le feu étant éteint, seul de l’encens a brûlé jeudi matin à l’extérieur du bâtiment, dans un sanctuaire de fortune installé par des amis et des parents pour rendre hommage aux morts.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press qu’il semblerait qu’un tableau électrique ait pris feu au rez-de-chaussée, qui servait également au stationnement d’environ 80 motos et vélos, envoyant une épaisse fumée dans le bâtiment.

Nguyen Thi Thu Huyen a déclaré à l’AP que les cinq membres de sa famille dormaient au premier étage lorsqu’ils ont entendu quelqu’un crier « au feu ».

À ce moment-là, la fumée était déjà si dense qu’ils pouvaient à peine distinguer les flammes venant du sol en dessous d’eux.

Elle s’est enfuie avec son fils de 4 ans, son mari et son beau-père, mais sa belle-mère n’a pas pu atteindre l’escalier à temps avant qu’il ne se remplisse de fumée.

Huyen dit que son mari est rentré à l’intérieur, puis lui et sa belle-mère ont pu descendre une échelle qu’un voisin avait calée sur leur balcon.

« Nous avons tout perdu, mais cela n’a pas d’importance car toute la famille a échappé à l’incendie », a-t-elle déclaré.

« Nous avons survécu à la tragédie, mais cela me brise le cœur que beaucoup de mes voisins n’aient pas pu venir. »

À mesure que l’incendie se propageait, les habitants des étages supérieurs étaient de plus en plus désespérés et Pham Thu Hang, un pharmacien qui habite de l’autre côté de la rue, a déclaré que beaucoup ont commencé à sursauter.

« Nous avons sorti des matelas et des couvertures pour que les gens puissent sauter, mais beaucoup étaient paniqués et ont quand même sauté », a-t-elle expliqué. « Certains ont atterri sur les toits en dur des voisins. J’entendais les bruits sourds. Sauter donnerait une meilleure chance de survivre que d’être piégé à l’intérieur. »

La police de Hanoï a déclaré jeudi dans un communiqué que des familles entières avaient été tuées dans l’incendie et que jusqu’à présent, elle n’avait pu identifier que 39 des 56 victimes.

37 autres personnes ont été blessées, dont environ la moitié ont été transportées à l’hôpital Bach Mai.

Le directeur de l’hôpital, Dao Xuan Co, a déclaré que certains d’entre eux nécessitaient des opérations immédiates en raison de blessures à la tête et à la colonne vertébrale. Beaucoup souffraient également de fractures et les médecins vérifiaient également des blessures internes.

« Les victimes ont été paniquées et ont sauté du haut bâtiment. En plus d’avoir inhalé de la fumée, elles ont également subi de multiples blessures », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son cabinet ont observé jeudi une minute de silence au début d’une réunion en l’honneur des victimes.