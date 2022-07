Le bilan de l’incendie de l’Alaska fouetté par le vent pourrait prendre des jours à évaluer

JUNEAU, Alaska (AP) – Il pourrait s’écouler quelques jours avant que les gestionnaires des incendies puissent évaluer les dommages et déterminer si des structures ont été perdues après que les vents ont dangereusement fouetté un incendie près de la communauté d’Anderson dans l’intérieur de l’Alaska dans une subdivision peu peuplée, un responsable des incendies dit jeudi.

Duane Van Woert, chef de la section des opérations pour l’incendie, a déclaré que l’accent immédiat était mis sur la suppression. Il a déclaré que les prévisions prévoyaient des conditions chaudes et sèches alors que les pompiers tentaient de ralentir l’incendie qui brûlait à seulement 9,66 kilomètres au nord-ouest d’Anderson.

Le feu couvre une large empreinte dans la région. Le maire de l’arrondissement de Denali, Clay Walker, a estimé que ceux qui faisaient l’objet d’ordres d’évacuation se trouvaient à environ 29 kilomètres d’Anderson.

La croissance alimentée par le vent de l’incendie de Clear mercredi a suscité des appels urgents pour que les résidents d’un lotissement voisin qui faisaient l’objet d’un appel d’évacuation de longue date s’ils ne l’avaient pas déjà fait. Des ordres d’évacuation ont été initialement émis fin juin pour les personnes vivant dans environ 45 maisons de la région ; un décompte mis à jour des maisons sous l’ordre n’était pas immédiatement disponible jeudi.

Les pompiers qui travaillaient pour protéger les structures à un moment donné mercredi ont dû évacuer en raison d’un “comportement extrême du feu et de conditions potentiellement mortelles”, ont déclaré des responsables.

Certains habitants n’avaient pas tenu compte de l’ordre d’évacuation, compliquant le travail des pompiers, a déclaré Van Woert.

Walker a décrit la région comme peu peuplée – “avec des gens qui ont un esprit fort et une forte volonté. Il faut de la force pour résider et réussir dans ce domaine. Cela peut être une zone difficile, principalement pour l’accès.

Les zones accessibles via Kobe Road et les cabines le long de la rivière Teklanika à moins de 3,2 kilomètres du périmètre d’incendie actuel avaient d’abord été placées sous la désignation «go» ou «evacuate now» à la fin du mois dernier. L’appel urgent mercredi était destiné aux résidents des lotissements accessibles par Kobe Road.

Les habitants de la ville d’Anderson, située à environ 130 kilomètres au sud-ouest de Fairbanks, et de la Clear Space Force Station ont reçu l’ordre de faire leurs valises au cas où ils auraient besoin d’évacuer.

Le feu de 96 milles carrés (248 kilomètres carrés) a été déclenché par la foudre le 21 juin. Il y a un confinement minimal du feu qui brûle dans les broussailles, les feuillus, l’épinette noire et la toundra. Il y a 487 personnes affectées à l’incendie.

Van Woert a déclaré que l’équipe des pompiers avait obtenu des ressources, mais a noté qu’il y avait d’autres incendies dans l’État en lice pour un soutien supplémentaire.

L’incendie était l’un des plus de 235 incendies brûlant activement dans l’État. Les incendies ont brûlé sur plus de 4 062 milles carrés (10 520 kilomètres carrés) cette année, soit plus de 2 1/2 fois la taille de l’État du Rhode Island.

