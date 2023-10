Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Une jeune fille de 12 ans, admise dimanche à l’hôpital dans un état critique, est décédée des suites de brûlures, portant à trois le bilan des explosions dans le centre des congrès du Kerala, en Inde.

Plus de 2 000 personnes s’étaient rassemblées pour une réunion de prière des Témoins de Jéhovah dans la ville de Kalamassery, dans l’État, lorsque l’explosion s’est produite.

La jeune fille de 12 ans du district d’Ernakulam, qui faisait partie des plus de 50 personnes blessées dans l’explosion, est décédée à l’hôpital universitaire médical gouvernemental de Kalamassery, a rapporté NDTV. Plus tôt, deux femmes avaient également perdu la vie dans l’explosion survenue au palais des congrès.

La jeune fille a été admise à l’hôpital avec de graves brûlures couvrant 95 pour cent de son corps, a indiqué NDTV.

L’explosion a été signalée dimanche à 9h40, heure locale, au centre international de congrès et d’expositions Zamra de la ville, a déclaré le plus haut gradé de la police du Kerala, Shaik Darvesh Saheb.

Des gens se rassemblent dehors à la suite d’une explosion au centre de congrès Zamra à Kalamassery, une ville de Kochi, dans le sud de l’État du Kerala, en Inde, le dimanche 29 octobre 2023.

« L’enquête préliminaire montre qu’il s’agit d’un engin explosif improvisé et nous enquêtons à ce sujet », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il se rendait lui-même sur place pour superviser les enquêtes.

Le plus haut responsable de la police a déclaré qu’« une équipe spéciale sera constituée aujourd’hui » pour mener les enquêtes. Il a également mis en garde les gens contre le partage de messages provocateurs sur les réseaux sociaux.

La police a déclaré qu’un homme s’était rendu dans un commissariat et avait revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Le suspect a été identifié par le policier MR Ajith Kumar comme étant Dominic Martin. « La personne nommée Dominic Martin a soumis des preuves que nous examinons. Il prétend être membre de l’église des Témoins de Jéhovah », a-t-il déclaré.

Les autorités n’ont pas donné de précisions sur le motif possible de l’attaque, qui reste inconnue.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, qui se trouve actuellement à Delhi, a qualifié l’incident de « malheureux » et a promis une enquête approfondie.

«C’est un incident malheureux. Une personne est décédée et deux autres sont dans un état grave. Une enquête a été ouverte et de plus amples détails seront disponibles ultérieurement”, a-t-il déclaré aux journalistes dans la capitale nationale.

Auparavant, il y avait une confusion sur le nombre d’explosions. Les premiers médias ont rapporté qu’une série d’explosions avait frappé la réunion de prière quelques minutes après son début.

Des vidéos du centre des congrès montraient des gens criant et courant, avec des chaises renversées alors qu’un incendie ravageait certaines parties du centre des congrès.

Le ministre d’État VN Vasavan a également affirmé qu’au moins deux explosions consécutives avaient eu lieu.

«C’est un accident inhabituel. Toutes les agences sont ici pour un examen préliminaire », a déclaré M. Vasavan.

La ministre de la Santé, Veena George, a déclaré que 52 personnes avaient été admises dans différents hôpitaux. Dix-huit personnes se trouvaient dans des unités de soins intensifs et cinq étaient dans un état critique.

L’unité fédérale antiterroriste indienne, la Garde nationale de sécurité (NSG), a dépêché l’une de ses unités de déminage de la capitale Delhi au Kerala pour collecter des matériaux sur le site de l’explosion et mener une enquête.

Une équipe médico-légale de l’agence antiterroriste du pays, l’Agence nationale d’enquête (NIA), s’est également rendue sur les lieux pour recueillir des preuves.

Le ministre fédéral de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré avoir parlé avec le ministre en chef du Kerala et discuté de la situation dans l’État après l’explosion de la bombe.

Il a déclaré qu’il avait demandé aux agences d’enquête fédérales de la NIA et du NSG de se rendre sur place et de contribuer aux enquêtes.

V Muraleedharan, un jeune ministre des ministères des Affaires extérieures et des Affaires parlementaires, a suggéré que l’explosion pourrait être considérée comme un « acte terroriste » et a affirmé que l’incident choquerait la communauté chrétienne de la ville de Kochi, à environ 23 km de Kalamassery, où l’attaque a eu lieu.

“Il est inquiétant de constater que le Kerala est en train de devenir un lieu où se produisent de tels incidents qui sont considérés comme un acte terroriste”, a-t-il déclaré.

Des sources policières citées par la chaîne d’information NDTV ont indiqué que les explosifs avaient été placés dans une boîte à tiffin.

La police de Delhi a également été placée en état d’alerte après l’explosion au Kerala. Cela survient au plus fort de la saison des festivals hindous, alors que les entreprises et les familles en Inde se préparent pour les prochaines festivités de Diwali.