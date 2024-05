Le bilan de l’attaque de Kharkiv s’élève à 14 morts alors que Zelensky met en garde contre les mouvements de troupes russes

KIEV, Ukraine (AP) — Le président Volodymyr Zelenskyy a averti dimanche que la Russie se préparait à intensifier son offensive le long de la frontière nord de l’Ukraine, alors que le bilan s’est élevé à 14 morts dans une attaque à la bombe aérienne contre un grand magasin de matériaux de construction dans la ville de Kharkiv.

Le bombardement de Kharkiv samedi après-midi a également fait 43 blessés et 16 disparus, a déclaré le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, initialement après l’attaque.

Dans une déclaration vidéo diffusée depuis Kharkiv, Zelensky a déclaré que la Russie préparait des actions offensives à 90 kilomètres (55 miles) au nord-ouest de la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Il a déclaré que les Russes « rassemblent un autre groupe de troupes près de notre frontière ».

Il n’a pas précisé où les troupes sont rassemblées, mais les responsables ukrainiens ont exprimé de vives inquiétudes concernant la région de Soumy. La ville de Kharkiv et Soumy, avec environ 250 000 habitants, se trouvent à environ 25 kilomètres (15 miles) de la frontière russe.

Les troupes moscovites ont capturé ces dernières semaines des villages de la région de Kharkiv dans le cadre d’une vaste offensive, et les analystes estiment qu’elles pourraient tenter de se mettre à portée d’artillerie de la ville. Les autorités ukrainiennes ont évacué plus de 11 000 personnes de la région depuis le début de l’offensive le 10 mai.

Les forces russes mènent des attaques offensives sur la ligne de front de 1 000 kilomètres (620 milles), avec des batailles rangées dans la direction de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, où « l’intensité des hostilités est assez élevée », selon un communiqué du gouvernement ukrainien. État-major général. « Les forces de défense prennent des mesures pour empêcher l’avancée de l’ennemi », indique le communiqué.

La Russie a lancé dans la nuit de vastes attaques de missiles et de drones sur une grande partie de l’Ukraine. Les responsables ukrainiens ont déclaré que les unités de défense aérienne avaient intercepté 31 drones Shahed et 12 missiles de croisière lancés par la Russie dans les régions de Mykolaïv, Odessa, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Vinnytsia et Tchernihiv.

Au total, la Russie a lancé 14 missiles et plus de trois douzaines de drones, selon un communiqué de l’armée de l’air ukrainienne. On ne sait pas exactement quels dégâts ont pu être causés par les missiles et les drones qui n’ont pas été abattus.

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, située de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine, a déclaré que quatre personnes avaient été blessées dans des attaques ukrainiennes dans la nuit. Le ministère russe de la Défense a déclaré que sept drones avaient été abattus au-dessus de la région de Koursk et trois au-dessus d’Orel, tous deux situés au nord de Belgorod.

L’écrivain d’Associated Press Jim Heintz à Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine