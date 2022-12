Le bilan de la tempête hivernale à New York s’élève à 34 morts avec plus de neige en route

Alors que Buffalo, New York, était sous le choc d’une tempête hivernale historique qui a fait au moins 34 morts, les premiers intervenants chargés de la sombre tâche de rechercher d’autres victimes ont lutté contre les congères et les températures sous le point de congélation.

“Nous avons eu tellement de corps que divers hôpitaux sont pleins et nous devons simplement passer en revue et déterminer si les individus sont morts d’une mort liée au blizzard”, a déclaré Mark Poloncarz, directeur du comté d’Erie, à CNN.

Le commissaire de police de Buffalo, Joseph Gramaglia, a déclaré aux journalistes qu’il s’attendait à ce que davantage de corps soient retrouvés à mesure que la neige était déplacée. La police de Buffalo avait environ 1 000 appels au 911 en suspens, bien que certains puissent être des doublons, a-t-il déclaré.

La police fixait du ruban jaune de scène de crime sur les rétroviseurs latéraux des véhicules abandonnés après qu’ils aient été contrôlés pour les décès.

“C’est un travail minutieux et épuisant”, a déclaré Gramaglia.

Pour de nombreux habitants, les secours immédiats sont restés hors de vue. Les interdictions de conduire sont restées et de nombreuses épiceries ont été fermées.

Ajoutant à la misère, après que 4 pieds de neige soient tombés à Noël, 7,3 pouces supplémentaires sont tombés lundi, portant les totaux pour la saison à plus de 100 pouces.

Bob Oravec, un prévisionniste du National Weather Service (NWS), a déclaré: “Toute chute de neige supplémentaire que Buffalo pourrait avoir aura un impact.”

Tard lundi, Poloncarz a déclaré que la tempête était “la pire tempête probablement de notre vie”, même pour une région habituée à de fortes chutes de neige au large des Grands Lacs.

Parmi les décès attribués à la tempête, trois personnes ont été retrouvées mortes dans leurs véhicules, quatre sont décédées sans chauffage dans leur maison, trois sont décédées d’événements cardiaques liés au pelletage ou à d’autres déneigements et trois sont décédées après le retard des services d’urgence.

“Ils ont été trouvés de différentes manières”, a déclaré un porte-parole du maire de Buffalo, Byron Brown, au New York Times. “Ils ont été trouvés dans des véhicules en panne, ils ont été trouvés sur des trottoirs, près des coins de rue, certains ont été trouvés dans des bancs de neige.”

Les équipes d’urgence travaillent pour rétablir le courant à Buffalo, New York. Photographie : Joed Viera/AFP/Getty Images

Une victime, Anndel Taylor, 22 ans, est décédée après avoir été piégée dans sa voiture pendant 18 heures au cours desquelles elle aurait échangé des vidéos avec ses sœurs en Caroline du Nord, le New York Post signalé. Dans la dernière vidéo, Taylor a baissé une fenêtre pour montrer une camionnette également piégée.

“Nous ne blâmons certainement pas les personnes qui conduisaient”, a déclaré Brown mardi lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuels échecs dans les interventions d’urgence.

“Notre objectif était de sauver tout le monde, de répondre à chaque appel – mais le fait de conduire pendant un blizzard, dans des conditions de visibilité nulle et de voile blanc, comme vous pouvez le supposer, a rendu l’intervention d’urgence beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliquée.”

Les histoires de difficultés étaient courantes. Shahida Muhammad a déclaré à WKBW qu’une panne avait coupé l’alimentation du ventilateur utilisé par son fils d’un an. Elle et le père de l’enfant ont administré manuellement des respirations du vendredi au dimanche, lorsque les sauveteurs ont vu ses publications sur les réseaux sociaux. Muhammad a déclaré que son fils allait bien malgré l’épreuve.

Melissa Carrick, une doula, a déclaré que le blizzard l’avait forcée à accompagner une cliente jusqu’à l’accouchement par téléphone. Une équipe d’ambulances a finalement transporté la femme à l’hôpital à environ 45 minutes au sud de Buffalo, car aucun hôpital plus proche n’était accessible.

« Dans n’importe quelle autre tempête Buffalo normale ? J’irais simplement parce que c’est ce que vous faites – simplement conduire dans la neige », a déclaré Carrick. “Mais tu savais que c’était différent.”

Le maire de Buffalo a averti les résidents qui pensaient conduire qu’ils «seraient toujours coincés là-bas. De nombreuses rues de la ville de Buffalo sont encore impraticables.

01:48 Les images qui montrent à quel point il fait dangereusement froid aux États-Unis en ce moment – ​​reportage vidéo

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré aux journalistes : « Ce blizzard en est un pour les âges. Certes, c’est le blizzard du siècle.

Hochul a également noté que la tempête est survenue un peu plus d’un mois après une première chute de neige “historique”, et a déclaré que la Maison Blanche avait promis une déclaration d’urgence fédérale pour les comtés d’Erie et de Genesee, rendant l’aide disponible. Joe Biden a déclaré que ses prières étaient avec les familles des victimes. Les deux sénateurs démocrates de New York, Kirsten Gillibrand et Chuck Schumer, ont marqué un « blizzard unique en son genre ».

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique pourrait avoir contribué à l’intensité de la tempête. En effet, l’atmosphère peut transporter plus de vapeur d’eau, qui agit comme carburant, a déclaré Mark Serreze, directeur du National Snow and Ice Data Center de l’Université du Colorado à Boulder.

“C’est difficile à dire”, a déclaré Serreze. « Mais les dés sont-ils un peu pipés maintenant ? Absolument.”

Le soulagement arrivait, car les prévisions prévoyaient que les températures augmenteraient. Le NWS a déclaré qu’il s’attendait à plus de neige mardi matin, suivie de températures au-dessus du point de congélation.

“Le réchauffement avec la fonte des neiges pourrait entraîner des inondations mineures, en fonction de la quantité de pluie qui tombe ce week-end”, a-t-il averti.

Une personne dégage des routes enneigées avec une chargeuse-pelleteuse. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Ashton Robinson Cook, un météorologue du NWS, a déclaré que le cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – qui a provoqué l’énorme tempête américaine s’était maintenant affaibli.

Aux États-Unis, des milliers de vols intérieurs et internationaux ont été annulés lundi. Le site Web FlightAware a déclaré que Southwest Airlines avait 2 497 annulations, soit environ 60% des vols réguliers, soit environ 10 fois plus que tout autre grand transporteur américain.

Le département américain des Transports a déclaré qu’il examinerait les annulations du sud-ouest qui ont laissé les voyageurs bloqués à travers le pays.

D’après les données de FlightAware, les aéroports de tous les États-Unis ont subi des annulations et des retards, notamment à Denver, Atlanta, Las Vegas, Seattle, Baltimore et Chicago. L’aéroport international de Buffalo Niagara devait être fermé jusqu’à mercredi.

La tempête a coupé l’électricité du Maine à Seattle. Des décès liés à la tempête ont été signalés dans tout le pays, dont au moins huit tués dans des accidents au Missouri, au Kansas et au Kentucky. Une femme est tombée à travers la glace d’une rivière dans le Wisconsin et un incendie mortel s’est déclaré dans un camp de sans-abri du Kansas.

À Jackson, dans le Mississippi, les équipages ont eu du mal à faire passer l’eau par le système d’eau assiégé, ont déclaré les autorités. De nombreuses régions n’avaient pas d’eau ou de basse pression. Le jour de Noël, on a dit aux résidents de faire bouillir l’eau potable en raison de l’éclatement des conduites d’eau à cause du froid.

“Le problème doit être des fuites importantes dans le système que nous n’avons pas encore identifiées”, a déclaré la ville lundi.