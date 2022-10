Le bilan de la tempête aux Philippines s’élève à 98 morts

Le nombre de morts de la tempête tropicale Nalgae aux Philippines est passé à 98.

Plus de la moitié des décès étaient dus à des crues soudaines et à des glissements de terrain.

Le nombre de morts est susceptible de s’alourdir puisque 63 personnes sont toujours portées disparues.

Le bilan de la tempête qui a frappé les Philippines ces derniers jours est passé à 98 morts, a annoncé lundi l’agence nationale des catastrophes, alors que d’autres corps sont récupérés.

Un peu plus de la moitié des décès sont dus à une série d’inondations soudaines et de glissements de terrain qui ont détruit vendredi des villages de l’île méridionale de Mindanao.

“Nous avons déplacé notre opération de recherche et de sauvetage vers une opération de récupération car les chances de survie après deux jours sont presque nulles”, a déclaré Naguib Sinarimbo, chef de la défense civile de la région de Bangsamoro à Mindanao.

Alors que les équipes de secours cherchaient d’autres corps dans la boue et les débris, les survivants de la tempête tropicale Nalgae ont poursuivi la tâche déchirante de nettoyer leurs maisons détrempées.

Nalgae a balayé le pays sujet aux catastrophes, inondant des villages, détruisant les récoltes et coupant l’électricité dans de nombreuses régions.

Il a frappé un week-end prolongé pour la Toussaint, mardi, lorsque des millions de Philippins traversent le pays pour visiter les tombes d’êtres chers.

Le nombre de morts est susceptible d’augmenter, l’agence nationale des catastrophes enregistrant 63 personnes toujours portées disparues dans son dernier rapport.

Les scientifiques ont averti que les tempêtes, qui tuent des personnes et du bétail et détruisent des fermes, des maisons, des routes et des ponts, deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.