Le bilan de la pandémie à la fin de 2021 pourrait avoir atteint 15 millions de personnes, selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé estime que près de 15 millions de personnes ont été tuées soit par le coronavirus, soit par son impact sur des systèmes de santé débordés au cours des deux dernières années, soit plus du double du nombre officiel de six millions de morts. La plupart des décès se sont produits en Asie du Sud-Est, en Europe et dans les Amériques.

Dans un rapport publié jeudi, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié ce chiffre de “qui donne à réfléchir”, affirmant qu’il devrait inciter les pays à investir davantage dans leurs capacités à réprimer les futures urgences sanitaires.

Les scientifiques chargés par l’OMS de calculer le nombre réel de décès dus au COVID-19 entre janvier 2020 et la fin de l’année dernière ont estimé qu’il y avait entre 13,3 millions et 16,6 millions de décès qui étaient soit causés directement par le coronavirus, soit attribués d’une manière ou d’une autre à l’impact de la pandémie sur les systèmes de santé, comme les personnes atteintes de cancer incapables de se faire soigner alors que les hôpitaux étaient pleins de patients atteints du virus.

Les chiffres sont basés sur les données communiquées par les pays et sur la modélisation statistique.

“Cela peut sembler être un simple exercice de comptage, mais disposer de ces chiffres de l’OMS est si essentiel pour comprendre comment nous devons combattre les futures pandémies et continuer à répondre à celle-ci”, a déclaré Albert Ko, spécialiste des maladies infectieuses à la Yale School of Santé publique qui n’était pas lié à la recherche de l’OMS.

Par exemple, a déclaré Ko, la décision de la Corée du Sud d’investir massivement dans la santé publique après avoir subi une grave épidémie de MERS lui a permis d’échapper au COVID-19 avec un taux de mortalité par habitant d’environ 1/20e de celui des États-Unis.

REGARDER | Suivi du nombre de Canadiens qui ont effectivement été infectés par le coronavirus :

Suivre le nombre de Canadiens qui ont effectivement été infectés par le coronavirus Le groupe de travail sur l’immunité à la COVID-19 s’efforce de surveiller combien de Canadiens ont été infectés par le nouveau coronavirus sans le savoir. La Dre Catherine Hankins, coprésidente du groupe de travail, se joint à CBC News: Compass pour discuter de leurs conclusions. 4:55

Les pays à revenu intermédiaire ont eu du mal à rendre compte: OMS

On estime que près d’un tiers du total excédentaire se trouve en Inde, soit 4,7 millions. Le pays, qui a subi une vague dévastatrice stimulée par la variante Delta en 2021, avait déclaré à la fin de cette année que ses décès dus au COVID-19 s’élevaient à 481 080 personnes.

Le nombre de cas en Inde correspondait à une tendance générale dans les données, qui voyaient 68% du nombre de décès excédentaires concentrés dans 10 pays à revenu intermédiaire très peuplés, une liste qui comprend le Pakistan, le Nigeria, l’Indonésie et le Mexique.

Les pays d’Europe et d’Amérique du Nord où la modélisation suggère que le nombre officiel de morts est sous-estimé sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne et l’Ukraine.

Parmi les autres pays qui se sont classés en tête de la modélisation des décès excessifs, citons le Brésil, la Colombie, l’Iran, les Philippines, le Pérou, la Russie et l’Afrique du Sud.

Les responsables de l’OMS ont noté une disparité importante selon le sexe, les hommes représentant 57% des décès estimés, tandis que les personnes âgées étaient touchées de manière disproportionnée par rapport à la part de la population.

Décès excédentaires au Canada dans tous les groupes d’âge en 2021

Statistique Canada a précédemment estimé qu’il y avait 16 333 décès de plus dans le pays à la fin de 2020 que ce à quoi on s’attendrait autrement avant la pandémie. Le mois dernier, l’agence de statistiques a estimé le nombre de décès excédentaires entre le début de la pandémie en mars 2020 et fin novembre 2021 à 28 987 personnes.

Les données de l’OMS ne semblent pas s’écarter beaucoup de ces chiffres, mais fournissent un contexte sur l’évolution du virus dans le temps. En 2020, on estimait que 57,3 % des décès excédentaires concernaient les 80 ans et plus, bien que la tranche démographique des 25 à 39 ans ait enregistré des décès de près de 11 % supérieurs à ce qui aurait pu être attendu en l’absence de la pandémie. Près de 70 % des décès en excès concernaient des hommes.

Mais en 2021, lorsque les vaccins étaient facilement disponibles, le biais d’âge dramatique n’est pas visible. Les cohortes de 70 à 79 ans, de 60 à 69 ans et de 25 à 39 ans ont toutes enregistré un excès de décès supérieur de plus de 20% à ce à quoi on pourrait s’attendre, tandis que l’excès de décès des 40 à 59 ans était estimé à environ 15% de plus.

L’Association médicale canadienne et d’autres ont indiqué que les chirurgies reportées, les visites retardées aux urgences et l’approvisionnement en médicaments de rue toxiques pendant la pandémie ont contribué à la mortalité excessive.

Les chiffres précis sur les décès dus au COVID-19 ont été problématiques tout au long de la pandémie, car les chiffres ne représentent qu’une fraction de la dévastation causée par le virus, en grande partie à cause des tests limités et des différences dans la façon dont les pays comptent les décès dus au COVID-19. Selon les chiffres du gouvernement communiqués à l’OMS et à un décompte séparé tenu par l’Université Johns Hopkins de Baltimore, il y a eu plus de six millions de décès de coronavirus signalés à ce jour.

Des dizaines de pays ne documentent pas la cause du décès

De plus, des responsables de l’OMS ont déclaré jeudi qu’environ 70 pays ne produisent pas régulièrement de certificats de cause de décès, un chiffre que le Dr Stephen MacFeely, directeur des données et de l’analyse de l’OMS, a qualifié de “choquant”.

Des scientifiques de l’Institute of Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington ont estimé qu’il y avait eu plus de 18 millions de décès par COVID-19 de janvier 2020 à décembre 2021 dans une étude récente publiée dans la revue Lancet, et une équipe dirigée par des chercheurs canadiens y a estimé il y avait plus de trois millions de décès de coronavirus non comptés rien qu’en Inde.

Certains pays, dont l’Inde, ont contesté la méthodologie de l’OMS pour calculer les décès dus au COVID-19, résistant à l’idée qu’il y avait beaucoup plus de décès que ceux officiellement comptés. Plus tôt cette semaine, le gouvernement indien a publié de nouveaux chiffres montrant qu’il y avait 474 806 décès de plus en 2020 par rapport à l’année précédente, mais n’a pas précisé combien étaient liés à la pandémie. L’Inde n’a publié aucune estimation des décès pour 2021.

Ko de Yale a déclaré que de meilleurs chiffres de l’OMS pourraient également expliquer certains mystères persistants sur la pandémie, comme pourquoi l’Afrique semble avoir été l’une des moins touchées par le virus, malgré ses faibles taux de vaccination. “Les taux de mortalité étaient-ils si bas parce que nous ne pouvions pas compter les décès ou y avait-il un autre facteur pour expliquer cela?” il a dit.

Le Dr Bharat Pankhania, spécialiste de la santé publique à l’Université britannique d’Exeter, a déclaré que nous pourrions ne jamais nous approcher du véritable bilan du COVID-19, en particulier dans les pays pauvres.

“Quand vous avez une épidémie massive où des gens meurent dans les rues à cause d’un manque d’oxygène, des corps ont été abandonnés ou des gens ont dû être incinérés rapidement à cause de croyances culturelles, nous finissons par ne jamais savoir combien de personnes sont mortes”, a-t-il déclaré. .

Pankhania a averti que le coût du COVID-19 pourrait être beaucoup plus dommageable à long terme, étant donné le fardeau croissant du long COVID.

“Nous ne savons pas dans quelle mesure les personnes atteintes de COVID de longue durée verront leur vie écourtée et si elles auront des infections répétées qui leur causeront encore plus de problèmes.”