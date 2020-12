Selon les données compilées par l’agence de presse AFP, l’Europe a franchi le cap solennel des 500 000 décès dus à Covid-19. Le virus a infecté plus de 23 millions de personnes à travers le continent à ce jour.

Le décompte signifie que l’Europe est devenue le premier continent à enregistrer plus d’un demi-million de morts.

L’Amérique latine et les Caraïbes ont signalé 477 404 décès, tandis que les États-Unis et le Canada ont jusqu’à présent enregistré 321 287 décès dus au virus. Les décès signalés en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique sont considérablement moindres.

Le jalon solennel a été franchi alors que les gouvernements européens continuent de se battre pour contenir une résurgence des cas de Covid-19 à l’approche des fêtes, lorsque les gens sont beaucoup plus susceptibles de se mêler et de propager le virus encore plus loin.

Quatre pays – le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la France – représentent près de la moitié de tous les décès enregistrés en Europe.

Les perspectives pour 2021 semblent améliorées, l’UE ayant annoncé plus tôt jeudi que les autorités lanceraient un programme de vaccination de masse le 27 décembre.

Le Royaume-Uni a déjà commencé son programme de vaccination, vaccinant près de 140 000 personnes au cours de la première semaine.

À ce jour, il y a eu plus de 1650 000 décès dans le monde dus au coronavirus, selon l’Université Johns Hopkins, l’Europe représentant près d’un tiers du chiffre total.

