Le bilan de la loi sécuritaire de Pékin sur les militants de Hong Kong

HONG KONG (AP) — La militante Chan Po-ying n’a droit qu’à des visites quotidiennes de 15 minutes pour voir son mari, Leung Kwok-hung, séparé par une barrière en plexiglas dans un lieu hautement surveillé. Hong Kong prison.

Leung, 68 ans, est l’un des 47 militants poursuivis en justice dans le cadre de la plus grande affaire de sécurité nationale à ce jour aux États-Unis. ancienne colonie britannique. La plupart d’entre eux sont séparés de leurs proches depuis des années, sans savoir quand ils pourraient se retrouver. Jeudi, 16 militants qui ont plaidé non coupables – dont Leung – commenceront à entendre leur verdict.

Le gouvernement avait prévenu qu’il pourrait y avoir des conséquences juridiques, mais Chan n’a pas empêché l’ancien législateur pro-démocratie Leung de participer à une réunion non officielle. Élection primaire de 2020 cela conduirait à des poursuites judiciaires en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à la ville semi-autonome.

Le militant pro-démocratie Leung Kwok-hung, connu sous le nom de « Cheveux longs », à gauche, lève la main alors que les militants sont escortés par des agents des services correctionnels jusqu’à un fourgon de la prison pour une audience au tribunal de Hong Kong, le vendredi 28 mai 2021. (AP Photo/Kin Cheung, dossier)

« Peut-être avons-nous été trop naïfs », a déclaré en riant Chan, 68 ans.

Accusés de complot en vue de commettre une subversion, Leung et d’autres accusés sont accusés d’avoir tenté de paralyser le gouvernement de Hong Kong et de renverser le leader de la ville en obtenant la majorité législative nécessaire pour opposer son veto aux budgets. L’accusation est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Ceux qui ont plaidé coupable ont de meilleures chances d’être condamnés à des peines de prison plus courtes et seront condamnés à une date ultérieure.

« Je suppose que presque aucun ne peut être acquitté », a déclaré Chan, qui préside la Ligue des sociaux-démocrates, l’un des rares partis pro-démocratie de la ville. «Je ne suis pas optimiste. Mais j’espère aussi que quelqu’un pourra s’en sortir.

ACTIVISME À HONG KONG

Chan faisait partie d’une vague d’activisme des jeunes qui se répandait à Hong Kong lorsqu’elle rencontra Leung dans un groupe marxiste vers 1975, alors que la ville était encore sous domination britannique.

Au début, Chan considérait Leung comme un « gars gênant », déterminé à gagner chaque débat. Malgré cela, ils sont tombés amoureux et leur lien a transcendé la simple romance, a déclaré Chan ; ce sont des « compagnons d’armes ».

Une manifestation en 2005 a solidifié leur lien. Les deux hommes étaient parmi les seuls Hongkongais à rester fidèles aux manifestants à l’étranger, même après que la police ait déployé des gaz lacrymogènes et menacé d’arrestation.

« Parmi ceux qui nous ont accompagné dans notre jeunesse, seuls nous deux sommes restés sur le site », a-t-elle déclaré.

L’activisme à Hong Kong a atteint son apogée en 2014 avec ce qu’on appelle Mouvement des parapluies, au cours de laquelle les manifestants ont utilisé des parapluies pour repousser le spray au poivre de la police au cours d’une confrontation de près de 80 jours. Alors que Pékin ne bougeait pas, certains jeunes militants ont commencé à plaider en faveur L’indépendance de Hong Kong.

La répression a été rapide. Plusieurs militants indépendantistes ont été empêchés de participer aux élections et, en 2018, les autorités de Hong Kong a interdit un petit parti indépendantiste.

DOSSIER – Une vue générale de la prison Stanley, où le militant Ventus Lau est détenu à Hong Kong, le vendredi 4 août 2023. (AP Photo/Louise Delmotte, File)

Ventus Lau faisait partie des personnes prises dans la répression. Il n’a pas été autorisé à se présenter aux élections de 2018, même s’il a renoncé à ses positions indépendantistes. Mais cela ne l’a pas empêché de devenir plus actif politiquement, aidant à organiser manifestations en 2019 qui a vu des générations de Hongkongais se mobilisent contre un projet de loi désormais retiré qui aurait permis aux habitants de la ville d’être extradés vers la Chine continentale.

Le la plus grande manifestation a attiré environ 2 millions de personnes — plus d’un quart de la population de la ville.

Lau, aujourd’hui âgé de 30 ans, est l’un des accusés qui ont décidé de plaider coupable dans l’affaire de subversion liée à la primaire de 2020. Emilia Wong, une influenceuse féministe de 29 ans et petite amie de longue date de Lau, a soutenu son militantisme.

Au cours des années qui ont suivi l’étouffement du mouvement des parapluies, Wong se souvient avoir eu l’espoir d’un Hong Kong plus démocratique, malgré l’ambiance sombre qui régnait dans la ville.

« 2019 représente le summum de ces espoirs », a-t-elle déclaré. Mais les grands espoirs furent de courte durée.

LE VOTE PRIMAIRE ET LA RÉPRESSION

Alors que les protestations diminuaient en raison des arrestations massives et Restrictions liées au COVID-19, Pékin a intensifié son contrôle. Le 30 juin 2020, le une loi radicale sur la sécurité nationale a été imposée. Les gouvernements chinois et hongkongais ont jugé nécessaire de restaurer la stabilité de la ville. Plusieurs groupes politiques se sont dissous le même jour.

À peine une semaine plus tard, un responsable de la ville a averti que primaires pro-démocratie pourrait violer la loi sur la sécurité. Ils ont quand même organisé le vote, ce qui a donné lieu à un taux de participation étonnamment élevé de 610 000 personnes.

Le scrutin, organisé au sein du camp pro-démocratie, visait à présélectionner les candidats qui se présenteraient ensuite aux élections législatives officielles, généralement dominées par le camp pro-Pékin. Ils espéraient qu’avec une majorité législative, le gouvernement écouterait leurs revendications.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Après les primaires, Pékin a déclaré que le vote remettait en cause le une loi sur la sécurité qui, selon les critiques, a été largement appliquée à tout ce qui, selon le gouvernement, pourrait menacer la stabilité.

Lorsque des policiers sont arrivés au domicile de Wong en janvier 2021 pour arrêter Lau pour sa participation aux élections, elle s’est souvenue : « C’était tellement absurde que j’ai dû rire. »

Ce mois-là, plus de 50 d’anciens législateurs et partisans de la démocratie ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Les autorités les ont accusés de projeter de nommer suffisamment de personnes au pouvoir pour opposer leur veto sans discernement aux budgets, interrompre les fonctions gouvernementales et forcer le chef de la ville à démissionner.

Parmi les personnes arrêtées, 47 ont été inculpées et traduites en justice pour jours d’enquêtes sur cautionnement, pendant laquelle certains ont été hospitalisés en raison de la fatigue et d’autres n’ont pas pu se doucher pendant des jours. La plupart des accusés se sont vu refuser la libération sous caution.

DES VIES RENVERSÉES

Après l’arrestation de Lau, Wong a consacré son temps à organiser les livraisons de nourriture et de livres pour lui, à gérer les interviews avec les médias sur l’affaire, à organiser les visites de ses amis et à l’aider dans sa demande de reprise d’études universitaires pendant sa détention.

Chaque jour, Wong se sentait complètement épuisée alors qu’elle était également aux prises avec le choc des poursuites contre Lau. Un jour, en recevant des vêtements portés par Lau pendant sa détention et qui portaient encore son odeur, elle fondit en larmes.

« Cela a été un coup dur pour moi, en particulier pour ma vision personnelle de Hong Kong », a-t-elle déclaré.

Même pour des militants chevronnés comme Chan, la situation était douloureuse. Pour elle, 2021 était étouffante. Après que Leung se soit vu refuser la libération sous caution, Chan se retrouvait à pleurer sans raison particulière pendant ses déplacements.

Quelques mois après que les 47 militants aient été poursuivis en justice, les arrestations de hauts dirigeants de Pomme Quotidienne et Actualités des stands – des médias de premier plan connus pour leurs reportages critiques à l’égard du gouvernement – ​​les ont forcés à fermer leurs portes. Des dizaines de groupes de la société civile ont été dissous. Certains membres de la Ligue des sociaux-démocrates de Chan ont également été emprisonnés.

Cette année-là, Chan se demandait quotidiennement ce qui allait se passer ensuite. « Je me sentais seule, mais je devais gérer tellement de choses », a-t-elle déclaré.

LA VIE EN DÉTENTION

DOSSIER – Une vue générale du centre de détention de Lai Chi Kok où le militant Leung Kwok-hung, connu sous le nom de « Long Hair », est détenu à Hong Kong, le lundi 18 décembre 2023. (AP Photo/Louise Delmotte)

Pour maintenir leur relation entre les visites limitées, Lau écrit une lettre à Wong chaque jour depuis 2021, écrivant parfois des paroles de chansons Canto-pop pour exprimer son amour. En retour, Wong a dédié une chanson d’amour à Lau à la radio pour son anniversaire.

Pour Wong, rester avec Lau est un choix naturel. Lau a signé un accord lui accordant le contrôle de ses affaires – un document qu’elle a décrit comme plus puissant qu’un acte de mariage. Elle a dit qu’elle ferait de son mieux pour le soutenir.

Même derrière les barreaux, a déclaré Wong, Lau la pousse à devenir une meilleure personne – lorsqu’il a accéléré son rythme de lecture, Wong a emboîté le pas. À son tour, Wong a formulé des critiques sur les paroles de Lau. Lau a poursuivi ses études en traduction et Wong est devenu un habitué du gymnase.

« Je ne reste pas immobile à attendre ; J’ai toujours couru, et lui aussi », a-t-elle déclaré.

Chan a déclaré que la vie en détention a laissé Leung visiblement plus mince et découragé. Malgré leur tempérament fougueux, Leung évite parfois les disputes lors de leurs brèves visites.

« Il chérit nos 15 minutes ensemble », a déclaré Chan. « Mais je me sens aussi très contrarié parce que ce n’est pas le vrai lui. »

Dans le scénario le plus optimiste, cela pourrait prendre encore trois à quatre ans pour voir Leung libre, a déclaré Chan. En attendant, elle continue d’organiser des manifestations de rue à petite échelle, malgré la menace du nouvelle loi sur la sécurité nationale dont les critiques craignent qu’elle ne restreigne davantage les libertés civiles.

Chan sait que ses actions n’auront peut-être pas d’impact significatif, mais elle affirme que la persévérance dans leurs rôles respectifs a toujours du sens.

« Ce n’est pas comme si rien n’avait été réalisé », a-t-elle déclaré.