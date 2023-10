Le chef des secours de l’ONU, Martin Griffiths, qui s’est rendu en Israël et dans le territoire palestinien occupé, s’est entretenu mardi par téléphone avec des familles de Gaza depuis Jérusalem-Est et a déclaré que ce qu’elles avaient enduré depuis le début des représailles d’Israël contre les attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre est « plus que dévastateur ».

“Quand une enfant de huit ans vous dit qu’elle ne veut pas mourir, il est difficile de ne pas se sentir impuissante», a-t-il écrit sur la plateforme sociale X.

Les familles des otages « vivent dans l’agonie »

Lundi, M. Griffiths a rencontré à Jérusalem les membres des familles de certains des plus de 230 otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre. Il semblerait qu’une trentaine d’entre eux kidnappés par les terroristes du Hamas soient des enfants.

Le chef des secours de l’ONU a déclaré que ces dernières semaines, ces familles « vivaient dans l’agonie, ne sachant pas si leurs proches étaient morts ou vivants », et qu’il ne pouvait pas « commencer à imaginer » ce qu’elles vivaient.

L’ONU a appelé à plusieurs reprises à la libération immédiate et inconditionnelle des otages.

Pensée « insupportable » aux enfants enterrés sous les décombres

Plus de 3 450 enfants auraient été tués à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré mardi le porte-parole James Elder aux journalistes à Genève.

1 000 autres enfants ont été portés disparus et pourraient être piégés ou morts sous les décombres, en attente de secours ou de récupération, bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU OCHA dit.

Le porte-parole d’OCHA, Jens Laerke, a déclaré qu’il était « presque insupportable de penser aux enfants enterrés sous les décombres avec très peu de possibilités de les faire sortir ».

Des décennies de traumatismes à venir

« Les menaces vont au-delà des bombes et des mortiers », a souligné James Elder de l’UNICEF. Nourrisson les décès dus à la déshydratation sont « une menace croissante » dans l’enclave, car la production d’eau de Gaza ne représente que cinq pour cent du volume requis en raison d’usines de dessalement qui ne fonctionnent pas, qui sont endommagées ou manquent de carburant.

Lorsque les combats cesseront enfin, les coûts pour les enfants « seront supportés pendant des décennies », a-t-il déclaré, en raison du traumatisme horrible subi par les survivants.

Je n’ai pas le luxe de penser à la santé mentale de mes enfants – j’ai juste besoin de les garder en vie

M. Elder a cité l’exemple de la fille de quatre ans d’un employé de l’UNICEF à Gaza qui a commencé à s’automutiler à cause du stress et de la peur quotidiens, tandis que sa mère disait à ses collègues : « Je n’ai pas le luxe de penser au sort de mes enfants. santé mentale – j’ai juste besoin de les garder en vie ».

Un cessez-le-feu humanitaire indispensable

M. Elder a réitéré ses appels, « au nom des 1,1 million d’enfants de Gaza qui vivent ce cauchemar », à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à l’ouverture de tous les points d’accès pour une entrée durable de l’aide humanitaire.

“Si nous avions un cessez-le-feu de 72 heures, cela signifierait qu’un millier d’enfants seraient à nouveau en sécurité pendant cette période”, a-t-il déclaré.

Une aide « une fraction de ce qui est nécessaire »

Lundi, un total de 26 camions transportant des fournitures humanitaires sont entrés à Gaza via le passage de Rafah avec l’Egypte, a déclaré Jens Laerke d’OCHA, avec l’espoir que davantage de camions entreront mardi.

Cela porte à 143 le nombre total de camions autorisés à traverser le passage du 21 au 30 octobre.

OCHA a souligné que même si l’augmentation du volume de l’aide entrant à Gaza au cours des deux derniers jours est la bienvenue, « les montants actuels ne représentent qu’une fraction de ce qui est nécessaire pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation humanitaire déjà désastreuse, y compris les troubles civils ». Avant l’escalade, près de 500 camions, tant commerciaux qu’humanitaires, entraient dans l’enclave chaque jour ouvrable, dont une cinquantaine de camions de carburant.

Briefing de l’ONU Conseil de sécurité Lundi, M. Griffiths a parlé de l’urgence de reconstituer les réserves de carburant, « vitales pour alimenter la plupart des services essentiels, notamment les hôpitaux et les usines de dessalement d’eau, et pour transporter l’aide humanitaire à l’intérieur de Gaza ».

Attaques contre les soins de santé

La catastrophe sanitaire dans l’enclave est aggravée par les atteintes à la santé. Agence de santé des Nations Unies (OMS) a dit qu’il avait documenté 82 à Gaza jusqu’à présent.

OCHA a averti que les environs de deux hôpitaux de la ville de Gaza et du nord de Gaza auraient été bombardés lundi pour la deuxième journée consécutive, ce qui a incité M. Griffiths à partager ses inquiétudes avec le Conseil de sécurité concernant « les allégations selon lesquelles des installations militaires se trouveraient à proximité immédiate des hôpitaux et des hôpitaux ». la demande des autorités israéliennes d’évacuer les hôpitaux, notamment Al Quds et Shifa ».

Protéger les installations médicales « à tout moment »

En réponse à une question sur ces allégations, le bureau des droits de l’homme de l’ONU (HCDH), la porte-parole Liz Throssell a réitéré mardi que les hôpitaux sont des bâtiments protégés par le droit international humanitaire.

Si cela est prouvé, l’utilisation de boucliers humains dans les hôpitaux équivaudrait à un crime de guerre, a-t-elle déclaré. Cependant, « quelles que soient les actions d’une partie, par exemple l’utilisation d’hôpitaux à des fins militaires, l’autre partie doit se conformer aux règles humanitaires internationales sur la conduite des hostilités » qui accordent à tout moment une protection spéciale aux unités médicales, a-t-elle insisté.

Là où les unités médicales perdent leur protection spéciale parce qu’elles sont utilisées en dehors de leur fonction humanitaire pour commettre des actes préjudiciables à l’ennemi, et où l’avertissement visant à mettre un terme à cette utilisation nocive est resté lettre morte, « toute attaque doit néanmoins respecter les principes de précautions d’attaque et proportionnalité », a expliqué Mme Throssell.