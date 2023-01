Le bilan de la capture du fils d’El Chapo : 10 soldats, 19 membres du cartel morts

Dix soldats et 19 membres d’un cartel de la drogue ont été tués et des dizaines de personnes ont été blessées dans une série de fusillades autour de la capture du fils du célèbre baron de la drogue connu sous le nom d’El Chapo, ont annoncé vendredi des responsables mexicains.

Ovidio Guzmán López, un fils de Joaquín Guzmán Loera, qui serait un chef du cartel de la drogue de Sinaloa que son père dirigeait autrefois, a été arrêté jeudi dans ce que le gouvernement a décrit comme un coup dur pour l’un des criminels les plus notoires du pays. organisations. Mais l’ampleur et le coût élevé de l’opération n’ont été rendus publics que le lendemain, lors d’une conférence de presse dirigée par le président Andrés Manuel López Obrador.

Alors que les membres du cartel tiraient sur des soldats, y compris avec des mitrailleuses de calibre .50, et installaient des barrages routiers avec des véhicules enflammés pour tenter de libérer le jeune M. Guzmán, plus de 3 500 soldats ont participé à l’opération, ripostant au sol et des avions, ont déclaré des responsables.

En plus des 29 hommes tués, 35 soldats ont été blessés par balle et 21 membres présumés du cartel ont été arrêtés. Les autorités n’ont pas précisé si quelqu’un d’autre que des soldats avait été blessé. Ils ont déclaré que le gouvernement avait saisi six mitrailleuses de calibre .50, quatre fusils semi-automatiques de calibre .50, 26 autres armes d’épaule, des pistolets et 53 véhicules dont 26 blindés, ainsi que des quantités de fentanyl et de cocaïne.