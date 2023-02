Le bilan de la brutalité policière exposé à l’état de l’Union

WASHINGTON (AP) – Le bilan de la brutalité policière en Amérique a été douloureux mardi soir alors que des membres de la famille d’hommes et de femmes noirs tués en garde à vue se sont assis parmi les législateurs à la Chambre pour entendre le discours du président sur l’état de l’Union.

Les mères, les pères et les proches des victimes de violences policières ont été invités en tant qu’invités du Congressional Black Caucus et de la première dame à faire pression sur Washington pour qu’il aborde la question de la police.

“C’était peut-être Tire Nichols hier, mais cela pourrait être n’importe lequel d’entre nous aujourd’hui et demain”, a déclaré le représentant Steven Horsford, D-Nev., président du Black Caucus, à propos de la dernière victime lors d’une conférence de presse mardi. matin.

Une vidéo publiée plus tôt ce mois-ci a montré la violente rencontre du 7 janvier entre Nichols et Memphis, Tennessee, des policiers qui ont sauvagement battu le travailleur noir de FedEx, âgé de 29 ans, pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés. Nichols a été hospitalisé et est décédé quelques jours plus tard. Cinq policiers, qui sont également noirs, ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré et deux autres ont été sanctionnés.

Quelques jours après la sortie de la vidéo, Horsford a contacté les parents de Nichols, RowVaughn et Rodney Wells, pour les inviter au discours sur l’état de l’Union. Le démocrate du Nevada a déclaré qu’il était important que le couple assiste au discours du président alors qu’il exposait les problèmes importants auxquels sont confrontés les Américains.

“Être dans la salle pour l’état de l’Union est une expérience qui, je l’espère, apportera un peu de réconfort aux parents de Tire Nichols et, surtout, de l’espoir”, a déclaré Horsford. “Ils méritent d’entendre un engagement à agir concrètement pour mettre fin à ce fléau national de morts inutiles aux mains des forces de l’ordre.”

Également présents, la mère d’Eric Garner et le frère de George Floyd, entre autres.

Le rappel visible de la brutalité policière survient dans le contexte de négociations relancées entre les législateurs pour rédiger une modeste proposition de réforme de la police qui pourrait être adoptée dans une maison nouvellement contrôlée par le GOP.

Les pourparlers du dernier Congrès se sont concentrés sur la rédaction d’une législation de compromis limitant le recours à la force par les forces de l’ordre et les rendant plus responsables des abus. Mais les négociations ont bloqué sur les demandes des démocrates de rendre les policiers accusés d’abus passibles de sanctions civiles.

Les membres du Black Caucus se sont rendus à la Maison Blanche la semaine dernière pour une réunion de trois heures avec le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris et sont repartis avec un accord sur la voie à suivre à la fois sur le plan législatif et par l’action de l’exécutif.

Mardi soir, Biden devrait appeler le Congrès à adopter le paquet législatif, nommé d’après Floyd, qui a été adopté à la Chambre lors de la dernière session mais n’a pas réussi à surmonter une obstruction du GOP au Sénat.

Pendant ce temps, les défenseurs ont exhorté la Maison Blanche à être plus claire sur ce qui a historiquement freiné les progrès de la réforme de la police, même lorsque les démocrates contrôlaient le Congrès.

Horsford et le sénateur Cory Booker, DN.J., les deux hommes menant les négociations dans chaque chambre, ont déclaré que cette fois-ci, les démocrates ne peuvent pas avancer seuls, mais auront besoin de l’adhésion des républicains et des groupes d’application de la loi pour passer durablement , une réforme significative.

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press