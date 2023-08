Le bilan de guerre de Sir Michael Caine mélangé par des fonctionnaires abrutis voulant célébrer nos héros

Les fonctionnaires de DOPEY ont mélangé le bilan de guerre de Sir Michael Caine dans une tentative bâclée de célébrer nos héros.

Le Bureau des anciens combattants a déclaré qu’il avait servi au Kosovo – un conflit qui a commencé à l’âge de 66 ans.

Les archives de guerre de Sir Michael Caine ont été bâclées par des fonctionnaires abrutis

Michael a combattu pendant la guerre de Corée en 1952 1 crédit

Le Londonien de 90 ans, né Maurice Micklewhite, a en fait combattu les communistes en Corée dans le cadre de son service national en 1952.

Le département gouvernemental a également déclaré à tort que la star italienne de Job a servi dans le régiment Life Guards.

Cependant, il rejoignit le 1er bataillon du Royal Regiment of Fusiliers et fut l’un des 60 000 Britanniques envoyés combattre dans un conflit connu sous le nom de «guerre oubliée».

Il a perdu 40 de ses camarades et a déclaré plus tard qu’il s’était efforcé d’oublier les horreurs qu’il avait vues.

Mais il a révélé lors d’une patrouille qu’il était convaincu que lui et trois autres allaient mourir. Il a dit qu’ils n’avaient survécu qu’en chargeant l’ennemi.

Il se souvient : « Il n’y a rien de plus éprouvant pour les nerfs que d’être en guerre. Le plus nerveux que vous puissiez être est de penser que vous allez mourir et je me suis retrouvé dans cette situation une fois, très sérieusement.

Mais il a poursuivi : « Nous allions le rendre aussi cher que possible. Et ce qui s’est passé, c’est que les soldats chinois sont allés vers notre ligne, là où ils pensaient que nous allions, et nous sommes allés vers leur ligne où ils ne pensaient pas que nous allions et nous nous sommes ratés.

Il a déclaré: « C’était une chose incroyable pour mon personnage. Je savais que je n’étais pas un lâche.

Une publication en ligne erronée contenait des photos de Sir Michael, de la poétesse Pam Ayres et du champion de boxe Sir Henry Cooper.

Il disait: « Saviez-vous que ces visages familiers sont tous des vétérans? »

En juin, Sir Michael a rejoint 15 de ses anciens camarades lors d’un service commémoratif à Londres.

Une source gouvernementale a déclaré: «Il y avait une erreur factuelle dans l’un des messages du Bureau des anciens combattants sur les réseaux sociaux célébrant les contributions des anciens combattants. Lorsque cette erreur a été identifiée, elle a été immédiatement corrigée.

Lorsque l’erreur a été identifiée, elle a été immédiatement corrigée Crédit : Twitter

Michael Caine en 1951 lors de son service national dans les Royal Fusiliers (rangée arrière, quatrième à partir de la gauche) Crédit : =