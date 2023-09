Le bilan climatique mondial de l’ONU, expliqué

Presque tous les pays du monde se sont engagés à maîtriser le changement climatique en 2015. Cette semaine, les Nations Unies ont publié leur premier bilan pour cet objectif et ont constaté que le monde prend du retard alors que le temps presse.

Dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, les pays ont convenu de faire ce qu’ils pouvaient pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Leurs propositions initiales étaient loin d’être suffisantes, c’est pourquoi l’accord a créé un mécanisme appelé bilan mondial pour obliger chacun à rendre des comptes.

Contrairement à d’autres rapports de l’ONU sur le changement climatique qui se veulent informatifs et évitent les recommandations politiques, le bilan vise explicitement à inciter les pays à agir. Il s’agit d’une évaluation brutale des progrès réalisés, et elle indique jusqu’où les pays doivent aller plus loin dans leurs engagements en matière d’émissions la prochaine fois qu’ils viendront à la table de négociation de la COP28, qui se tiendra aux Émirats arabes unis en décembre.

« L’Accord de Paris a conduit à une action climatique quasi universelle », note le rapport, mais « il reste désormais beaucoup plus à faire sur tous les fronts ».

La tâche qui nous attend est immense : selon le rapport, les émissions mondiales doivent être réduites de 43 % d’ici 2030 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, l’un des principaux objectifs de l’accord de Paris. Mais le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1,2 degré au-dessus des moyennes préindustrielles et est en passe de franchir le seuil clé dans les prochaines années. Ainsi, lorsque les négociateurs se réuniront à nouveau lors du prochain sommet sur le climat, le bilan façonnera la discussion.

«Cela a beaucoup de poids», a déclaré le PDG de la Fondation européenne pour le climat Laurence Tubiana, qui a aidé à négocier l’accord de Paris. « Le [stocktake] regarde en arrière, mais, plus important encore, fixe la direction de la prochaine phase d’élaboration des politiques climatiques.

Parmi ses recommandations, le rapport appelle sans vergogne à « l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles » et à une « décarbonisation radicale de tous les secteurs de l’économie ».

Mais dans un monde confronté à des troubles économiques, à des chocs énergétiques et à l’opposition incessante des plus grands pollueurs, la question reste ouverte de savoir si les dirigeants tiendront compte du message et ce qu’ils feront réellement pour y remédier.

Le charbon, le pétrole et le gaz naturel doivent disparaître

Le bilan affirme en termes clairs qu’il ne peut y avoir de nouvelles infrastructures liées aux combustibles fossiles dans un monde déterminé à contrôler le réchauffement, notamment en supprimant progressivement l’industrie du charbon existante avant 2050.

Le langage exact ici est important. Lors des précédentes conférences sur le climat, les pays se sont disputés sur chaque mot concernant les combustibles fossiles, s’ils devaient appeler à une « élimination progressive » ou à une expression plus édulcorée comme « transition énergétique ». Cette dernière laisse place à de nouvelles énergies fossiles sans pour autant donner l’impression que les gouvernements reviennent sur leur parole.

Mais le bilan, qui éclairera désormais le processus politique, fait écho aux conclusions d’autres organismes mondiaux selon lesquelles aucune nouvelle infrastructure de combustibles fossiles ne devrait être construite dans un monde aligné sur 1,5 degré.

Il existe cependant un certain flou sur ce que signifie « sans relâche », et ce sera probablement un sujet controversé lors de la prochaine COP. Le langage laisse la possibilité, a expliqué Tubiana, aux combustibles fossiles restants de s’appuyer sur des technologies telles que le captage et le stockage du carbone. « D’ici 2050, nous aurons encore des combustibles fossiles dans les tuyaux, la question est de savoir quelle quantité », a déclaré Tubiana.

L’un des principaux obstacles à la transition vers l’abandon des combustibles fossiles réside dans les milliards de dollars de subventions que les gouvernements versent année après année dans l’industrie. Une analyse récente du Fonds monétaire international a révélé que ces subventions n’ont fait qu’augmenter ; ils ont bondi à 7 000 milliards de dollars l’année dernière, soit 2 000 milliards de dollars de plus qu’en 2021.

« La suppression des subventions aux combustibles fossiles est une stratégie clé pour surmonter les obstacles économiques structurels qui peuvent perpétuer l’inertie du changement et empêcher l’adoption à grande échelle d’alternatives rentables à faible émission de carbone », indique le rapport.

Le bilan souligne également la nécessité de lutter contre les émissions à travers le monde. entier économie. Les gouvernements ne peuvent pas négliger le rôle de secteurs comme l’industrie, qui contribue à 25 pour cent des émissions mondiales, et le transport, qui en contribue à 15 pour cent.

Réduire ces émissions nécessite de cibler la demande et l’offre dans ces secteurs. Par exemple, dans le domaine des transports, les réglementations et les incitations contribueront à éliminer progressivement le moteur à combustion interne et pousseront les constructeurs à proposer des véhicules électriques à grande échelle, mais les gouvernements doivent également réfléchir à la réduction totale du besoin de véhicules privés grâce à des tactiques comme le transport en commun. Cela s’étend à des secteurs comme le transport maritime international et l’aviation, deux domaines difficiles à décarboner et qui ont souvent été ignorés dans les négociations internationales sur le climat.

Le bilan montre clairement que le temps des petits changements progressifs est révolu : nous devons penser en termes de changement à l’échelle des systèmes et d’un large éventail de politiques pour réduire davantage les émissions. « Si vous ramez et que vous pouvez tourner votre aviron de plus en plus vite, mais si cela ne va pas assez profondément, vous n’arriverez nulle part », a déclaré David Waskow, directeur de l’Initiative internationale pour le climat de l’Institut des ressources mondiales. « Nous devons bien sûr penser au rythme et à la vitesse, mais nous avons aussi besoin de profondeur. »

Tout le monde fait quelque chose, mais tout le monde doit en faire plus

Le test est désormais de savoir si les pays réaliseront les réductions « rapides et profondes » des émissions de gaz à effet de serre qui, selon le rapport, sont nécessaires, en fournissant davantage de financements et des réductions encore plus importantes des émissions lors de la prochaine série d’engagements en 2025. Mais les pays sont également confrontés à d’autres défis, et cela déterminera également ce qu’ils apporteront à la COP28.

Les chocs sur les prix des produits alimentaires et de l’énergie, ainsi que l’inflation, pourraient signifier qu’il y aura moins d’argent à investir dans les énergies propres. Les grandes sociétés de combustibles fossiles tentent également d’influencer les discussions et de maintenir leur part de marché.

Pendant ce temps, de nombreux pays ont encore du mal à respecter les engagements qu’ils se sont eux-mêmes imposés. Les États-Unis, par exemple, se sont fixé pour objectif de réduire la pollution due au carbone de 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, tout en contribuant à hauteur de 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat. Mais il a du mal à atteindre ces deux objectifs, même après l’adoption d’une législation historique sur le climat l’année dernière. Certains pays ont même vu leurs émissions de combustibles fossiles augmenter.

Rassembler la volonté politique nécessaire pour opérer ces changements drastiques constituera donc un immense défi. Mais dans le même temps, une énergie plus propre est plus abordable que jamais et le bilan indique qu’une transition vers l’abandon des combustibles fossiles est à notre portée. Dans de nombreuses régions du monde, l’énergie éolienne et solaire sont les sources d’énergie nouvelle les moins chères, dépassant parfois les sources de combustibles fossiles existantes. « Il existe désormais suffisamment d’opportunités rentables pour combler l’écart d’émissions d’ici 2030 », indique le rapport. Les défis sont entièrement des obstacles politiques.