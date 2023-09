Le bilan climatique de Burning Man a commencé

Burning Man, la bacchanale éphémère qui attire plus de 70 000 fêtards dans le désert isolé du Nevada pendant huit jours chaque mois d’août, est fier de sa bonne foi environnementale. L’un des festivals Principaux principes opérationnels est de « ne laisser aucune trace », un exploit essentiellement impossible pour un événement de cette envergure. Le Burning Man Project, l’organisation qui gère le festival, s’est fixé pour objectif de devenir « carbone négatif » – en supprimant plus d’émissions de l’environnement que le festival n’en produit – d’ici 2030.

C’est un défi de taille : le festival génère environ 100 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année, l’équivalent de la combustion de plus de 100 millions de livres de charbon. Une série de catastrophes survenues au festival de cette année ont mis en évidence le fossé entre la rhétorique de Burning Man et la réalité : premièrement, une demi-douzaine de manifestants exigeant des engagements environnementaux plus forts de la part de l’organisation ont bloqué l’entrée du festival pendant environ une heure avant d’être expulsés de force. Quelques jours plus tard, des pluies torrentielles – le genre d’événement rendu plus probable et extrême par le changement climatique – ont bloqué les fêtards dans une mêlée dystopique. Mais la plus grande ironie de toutes est peut-être l’opposition moins médiatisée de Burning Man aux énergies renouvelables dans son propre jardin.

Les problèmes de Burning Man ont commencé le 27 août, premier jour du festival de cette année, lorsqu’un blocus de les manifestants pour le climat ont créé un embouteillage de plusieurs kilomètres sur l’autoroute à deux voies dans le lit asséché du lac du désert de Black Rock, à environ 120 miles au nord de Reno, dans le Nevada, où se déroule Burning Man. En plus d’appeler à un « changement systémique », ils ont exigé que les organisateurs du festival prennent des mesures immédiates pour réduire l’empreinte carbone de l’événement. Burning Man, qui a commencé comme un petit rassemblement d’artistes sur une plage de San Francisco dans les années 1980, est devenu un événement massif qui attire chaque année un pourcentage croissant des ultra-riches du monde. Les manifestants, qui ont finalement été dispersés par la police, ont exigé que le festival « interdise les jets privés, les plastiques à usage unique, la combustion inutile de propane et l’utilisation illimitée de générateurs par habitant », entre autres demandes.

Ensuite, des pluies torrentielles provoquées par un ouragan de fin août et le début de la mousson dans le désert ont transformé le festival en un gigantesque gouffre de boue, bloquant les participants et forçant Burning Man à fermer les routes d’entrée et de sortie du festival du vendredi au lundi après-midi. , lorsque les conditions se sont améliorées. Comme aucune marchandise ne pouvait être transportée par camion, les fêtards ont été contraints de rationner l’eau et d’autres fournitures. Certaines personnes, dont le DJ Diplo et le comédien Chris Rock, ont abandonné leurs véhicules dans le désert et ont quitté Black Rock City, comme on appelle le site du festival, à pied. (Il y a 24 kilomètres entre Black Rock City et Gerlach, la ville la plus proche.) La pluie a pris les festivaliers au dépourvu, mais les experts affirment que des inondations comme celle qui a inondé Black Rock City sont une conséquence prévue du changement climatique.

« La célèbre mousson d’été du sud-ouest devrait produire de plus grandes quantités de précipitations dans un climat qui se réchauffe », a déclaré Michael Mann, professeur émérite présidentiel au Département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université de Pennsylvanie. dit à Wired.

Il existe bien sûr un large consensus sur la manière de ralentir les changements climatiques qui commencent à faire des ravages comme celui-ci : remplacer les combustibles fossiles qui alimentent actuellement une grande partie du monde par une grande variété de sources sans carbone. En fait, le gouvernement fédéral a approuvé un de ces projets, un l’énergie géothermique initiative dans le désert du Nevada, à un mile de Gerlach, l’année dernière. Le projet exploratoire, financé par une société internationale d’énergie renouvelable appelée Ormat Technologies, vise à déterminer si la géothermie – qui exploite la chaleur naturelle sous la surface de la Terre pour produire de l’énergie propre – est commercialement viable dans le désert du Nevada.

Mais l’entreprise a été immédiatement repoussée par le Burning Man Project, l’un des groupes de plaignants qui a poursuivi le Bureau of Land Management, ou BLM, pour son approbation de jusqu’à 19 puits géothermiques exploratoires dans la zone nationale de conservation de Black Rock. Le Burning Man Project, le principal plaignant du procès, a également travaillé avec les habitants de la petite ville de Gerlach, le hameau le plus proche du développement géothermique, pour faire appel de la décision du BLM. Les puits, a déclaré l’organisation, « menaceraient la viabilité » des différents projets de Burning Man au Nevada en mettant potentiellement en danger les sources chaudes locales de la région et en perturbant l’écosystème du désert. Les plaignants ont fait valoir que BLM avait approuvé le projet sans examen environnemental adéquat et n’avait pas suffisamment consulté les communautés locales, y compris la tribu Summit Lake Paiute, dans son processus d’autorisation.

« Les gens se rendent à Gerlach pour découvrir la solitude des vastes espaces ouverts et des vues non développées présentes dans le désert de Black Rock », le procès a dit« ainsi que d’assister à de nombreux événements et de poursuivre diverses expériences récréatives dans le désert sous-exploité ».

Après le dépôt du procès, la Commission du comté de Washoe à Reno finalement voté 3-2 contre le projet géothermique proposé, une décision qui a dérouté les experts en énergie propre et a annulé l’approbation préalable du projet par le comté.

L’affirmation selon laquelle la région reste relativement peu perturbée, compte tenu des 70 000 fêtes qui s’y déroulent chaque année, sonnait particulièrement creux.

« Une partie du battage médiatique autour de Gerlach a été inquiétante d’un point de vue scientifique », a déclaré à Grist James Faulds, géologue de l’État du Nevada. «La région de Gerlach a déjà été perturbée par l’homme.»

Faulds a ajouté qu’aucune source chaude dans la région, hormis celles situées immédiatement au-dessus des puits géothermiques, ne serait affectée par le développement et que la centrale géothermique elle-même ne serait pas visible depuis le festival Burning Man. (Le Burning Man Project n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Grist.)

Ormat pourrait tenter de faire appel de la décision du comté ou abandonner le projet et demander à construire un nouveau développement géothermique ailleurs dans l’État. « Ormat continuera à poursuivre l’exploration et le développement de ses projets d’énergie renouvelable dans tout l’État du Nevada pour aider l’État et le gouvernement fédéral à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable », a déclaré la société. a déclaré dans un communiqué suite au vote de la commission départementale.

Un seul mégawatt d’énergie géothermique peut fournir suffisamment d’énergie pour alimenter jusqu’à 1 000 foyers résidentiels toute l’année. Cela lui donne une empreinte d’utilisation du sol plus petite que celle de l’énergie éolienne ou solaire, a souligné Faulds.

« Disons que cette centrale électrique produit 30 mégawatts. Vous pourriez passer par là et dire : « Hein, cela fait 30 000 maisons » », a déclaré Faulds. « Cela pourrait concerner une grande partie des maisons dans une ville du sud de la Californie ou du nord de la Californie, là où l’électricité est vendue – d’où viennent, bien sûr, une grande partie des gens de Burning Man. »

Ce article initialement paru dans Blé à moudre—une organisation médiatique indépendante à but non lucratif qui se consacre à raconter des histoires de solutions climatiques et d’un avenir juste.