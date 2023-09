Le bilan atteint 14 morts après de violentes tempêtes et des inondations ravageant la Grèce, la Turquie et la Bulgarie

Le bilan des victimes des fortes pluies qui ont frappé certaines parties de la Grèce, de la Turquie et de la Bulgarie Ce chiffre est passé à 14 mercredi après que les équipes de secours des trois pays voisins ont récupéré sept autres corps.

Une crue soudaine dans un camping du nord-ouest de la Turquie, près de la frontière avec la Bulgarie, a tué au moins cinq personnes – dont trois ont été retrouvées mortes mercredi – et emporté des maisons de plain-pied. Les sauveteurs recherchaient toujours une personne portée disparue au camping.

Deux autres personnes sont mortes à Istanbul, la plus grande ville de Turquie, où les tempêtes de mardi ont inondé des centaines de maisons et de lieux de travail dans plusieurs quartiers.

Parmi les victimes à Istanbul figurait un citoyen guinéen de 32 ans qui était coincé dans son appartement au sous-sol du quartier pauvre de Kucukcekmece, a rapporté la chaîne de télévision turque HaberTurk TV. L’autre était une femme de 57 ans, décédée après avoir été emportée par les inondations dans un autre quartier, a rapporté l’agence de presse privée DHA.

La montée des eaux de crue a touché plus de 1 750 maisons et entreprises de la ville, selon le bureau du gouverneur d’Istanbul. Il s’agissait notamment d’une file de magasins dans le quartier d’Ikitelli, où le déluge a entraîné des véhicules stationnés et de la boue dans les magasins de meubles, détruisant les marchandises, a rapporté le DHA.

Les inondations ont également englouti un parking pour conteneurs et camions à la périphérie de la ville, où les gens ont trouvé refuge en grimpant sur le toit d’un restaurant, ont rapporté les médias turcs.

En Grèce, des précipitations record ont fait au moins trois morts près de la ville centrale de Volos et à Karditsa, plus à l’ouest, selon les pompiers. Trois personnes ont été portées disparues.

Les autorités ont interdit la circulation à Volos, dans la région montagneuse voisine de Pilion et sur l’île balnéaire de Skiathos, où de nombreux foyers sont restés mercredi sans électricité ni eau courante. La circulation a également été interdite dans deux autres régions du centre de la Grèce, près de Volos, tandis que les tempêtes devraient se poursuivre au moins jusqu’à jeudi après-midi.

En Bulgarie, une tempête a provoqué des inondations sur la côte sud de la mer Noire. Les corps de deux personnes portées disparues ont été retrouvés en mer mercredi, portant le bilan total des victimes à quatre.

Une vidéo montre des voitures et des camping-cars emportés vers la mer dans la station balnéaire de Tsarevo, dans le sud du pays, où les autorités ont déclaré l’état d’urgence.

La plupart des rivières de la région sont sorties de leur lit et plusieurs ponts ont été détruits, provoquant de graves problèmes de circulation.

La ministre du Tourisme, Zaritsa Dinkova, a déclaré qu’environ 4 000 personnes ont été touchées par la catastrophe sur toute la partie sud de la côte bulgare de la mer Noire.

« Il y a un problème de transport des touristes car il est dangereux de circuler en autocar sur les routes touchées par les inondations », a-t-elle ajouté.