Le bilan atteint 11 300 morts en pleine recherche de disparus

Le bilan des inondations sans précédent dans le nord-est de la Libye s’élève à au moins 11 300 personnes, a indiqué l’ONU, et 10 100 personnes sont portées disparues dans la seule ville dévastée de Derna.

Pendant ce temps, les sauveteurs, armés de pelleteuses, ont fouillé dimanche les débris pour retrouver des survivants sous les décombres des bâtiments rasés à Derna, avec les routes auparavant asphaltées inondées d’épaves. Des corps sont régulièrement retrouvés au milieu de voitures mutilées, de palmiers déracinés et de morceaux de bâtiments sur le front de mer de Derna.

Les habitants et les groupes humanitaires ont rassemblé les corps de ceux qui ont été emportés par la mer lorsque des pluies historiques ont provoqué la rupture de deux barrages et envoyé des millions de mètres cubes d’eau de crue à travers le centre de la ville.

« Ces chiffres devraient augmenter à mesure que les équipes de recherche et de sauvetage travaillent sans relâche pour retrouver les survivants », a déclaré le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). dit du bilan des morts à 17 heures samedi (11 h HE).

Des quartiers entiers ont été balayés et les sauveteurs étaient toujours à la recherche dimanche. Youssef Murad / AP

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que 32 tonnes d’aide sanitaire, soit suffisamment pour atteindre près de 250 000 personnes, sont également arrivées dans le pays samedi, comprenant des médicaments essentiels, des fournitures de traumatologie et d’urgence, ainsi que du matériel médical.

« C’est un désastre aux proportions épiques », a déclaré le Dr Ahmed Zouiten, représentant de l’OMS en Libye, dans un communiqué. déclaration.

Le programme d’aide comprend également des sacs mortuaires pour permettre des enterrements sûrs et dignes des défunts, dans un contexte de crainte que les autorités ne se précipitent pour enterrer les personnes dans des fosses communes.

« Les corps des personnes décédées suite à des blessures subies lors d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé ne présentent presque jamais de danger pour la santé des communautés », a déclaré l’agence dans un autre communiqué. déclaration plus tôt cette semaine, appelant à des enterrements et des crémations correctement documentés.

Les alarmes sanitaires ne se limitaient pas aux cadavres.

« Le Centre national de contrôle des maladies a déjà détecté au moins 55 enfants empoisonnés après avoir bu de l’eau polluée à Derna », a indiqué l’OCHA.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), près de 300 000 enfants couraient un risque croissant de diarrhée, de choléra, de déshydratation et de malnutrition, et presque toutes les infrastructures essentielles étaient détruites dans les zones touchées.

Les groupes humanitaires internationaux et les Libyens se démènent pour acheminer l’aide humanitaire vers les zones dévastées ce week-end. Youssef Murad / AP

« Les enfants sont parmi les plus vulnérables et courent un risque élevé d’épidémies, de manque d’eau potable, de malnutrition, de perturbations de l’apprentissage et de violence », a déclaré l’agence plus tôt cette semaine dans un communiqué. déclaration.

Des quartiers entiers ont été balayés la semaine dernière lorsque la tempête Daniel a provoqué l’effondrement de deux barrages, se déchaînant sur une ville côtière de 90 000 habitants en difficulté, prise dans des années de troubles politiques.

Les experts estiment que la catastrophe, provoquée par un mélange meurtrier de pluies torrentielles et de mauvaise gestion des barrages, ou de leur absence totale, aurait pu être évitée.

Un hydrologue avait commencé des recherches sur les mêmes barrages protégeant la ville portuaire il y a environ 17 ans et la menace à laquelle étaient confrontés les habitants était bien connue, a-t-il déclaré.

« Lorsque j’ai rassemblé les données, j’ai découvert un certain nombre de problèmes dans la vallée de Derna : dans les fissures présentes dans les barrages, la quantité de pluie et les inondations répétées », a déclaré Abdul Wanis Ashour à Reuters.

« J’ai également trouvé un certain nombre de rapports mettant en garde contre une catastrophe qui aurait lieu dans le bassin de la vallée de Derna si les barrages n’étaient pas entretenus », a-t-il ajouté.

Les résultats de son étude, publiés dans un article universitaire l’année dernière, « ont démontré que la zone d’étude présente un potentiel élevé de risque d’inondation », appelant à des mesures immédiates pour imposer un entretien régulier et des mesures de précaution pour les résidents vivant dans la zone.

« Par conséquent, les barrages du bassin de Wadi Derna nécessitent un entretien périodique », a-t-il écrit dans le papier.

Sa pire crainte s’est réalisée la semaine dernière.

Selon les médias officiels, les inondations ont détruit au moins 891 bâtiments à Derna.

L’effondrement des deux barrages, construits dans les années 1970, fera l’objet d’une enquête en collaboration avec les autorités locales et les gouvernements précédents, a déclaré le procureur général de Libye lors d’une conférence de presse vendredi soir.

« Il y a eu des avertissements avant cela. L’État le savait bien, que ce soit par l’intermédiaire des experts de la Commission publique de l’eau ou des sociétés étrangères venues évaluer le barrage », a déclaré Ashour.

« Le gouvernement libyen savait depuis très longtemps ce qui se passait dans la vallée de la Derna et le danger de la situation. »