Le bilan américain des morts en Israël s’élève à 14, Biden condamne l’utilisation de « boucliers humains » par le Hamas

Alors que le monde en apprend davantage sur les horribles atrocités commises par le Hamas en Israël, le président Biden indique clairement que les États-Unis soutiennent fermement Israël. Dans un discours prononcé mardi après-midi à la Maison Blanche, Biden a réitéré sa condamnation sans équivoque du Hamas et des actes de terreur qu’il a perpétrés contre des civils israéliens.

« En ce moment, nous devons être très clairs : nous sommes aux côtés d’Israël. Nous sommes aux côtés d’Israël », a déclaré Biden. « Nous veillerons à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque. »

« Il ne fait aucun doute que les États-Unis soutiennent Israël. Nous veillerons à ce que l’État juif et démocratique d’Israël puisse se défendre aujourd’hui et demain, comme nous l’avons toujours fait », a-t-il poursuivi.

Biden a affirmé que le Hamas avait déclenché un mal pur et pur dans le monde en attaquant Israël et a annoncé que 14 citoyens américains innocents avaient été tués dans le bain de sang qui a coûté la vie à plus de 1 000 personnes. Le président a également confirmé qu’un nombre indéterminé d’Américains figuraient parmi les otages détenus par le Hamas.

« Le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination. Son objectif est l’anéantissement de l’État d’Israël par le meurtre du peuple juif », a noté Biden. « Ils utilisent les civils palestiniens comme boucliers humains. Le Hamas ne propose que terreur et effusion de sang, sans se soucier de qui en paie le prix. »

Biden s’est entretenu mardi avec le Premier ministre israélien Bibi Netanyahu pour la troisième fois, lui disant qu’il soutenait une réponse rapide et décisive de la part d’Israël.

« Comme toutes les nations du monde, Israël a le droit de répondre, et a même le devoir de répondre à ces attaques vicieuses », a déclaré Biden.

Dans une interview accordée à CNN, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, est devenu émotionnel tout en évoquant le bilan humain des attentats terroristes.

« Je, ah, » dit Kirby alors qu’il regardait hors caméra essayant de se ressaisir.

« Désolé, » dit-il après quelques secondes. C’est très difficile de regarder ces images, Jake. Et le coût humain, ce sont des êtres humains. Ce sont des membres de la famille, des amis, des proches, des cousins, des frères, des sœurs. Ouais, c’est difficile et je m’excuse », a déclaré Kirby au présentateur Jake Tapper.

Tapper a répondu à Kirby en disant: « Rien à dire désolé. »

Dans un article d’opinion Publié lundi par le Wall Street Journal, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-KY) a exposé quatre mesures que les États-Unis devraient prendre pour aider Israël. Ces mesures consistaient notamment à donner au pays le temps et l’espace nécessaires pour se défendre, à offrir un soutien en matière de renseignement, à renforcer la défense nationale américaine et à imposer des coûts aux terroristes et aux pays qui les soutiennent.

Biden a également annoncé que les États-Unis allaient apporter une aide militaire à Israël, notamment des munitions et des intercepteurs, pour aider le Dôme de fer. Le président a également déclaré qu’il avait demandé à son équipe de partager des renseignements avec Israël alors qu’ils travaillaient ensemble pour ramener tous les otages chez eux en toute sécurité.

