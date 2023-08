Le bikini violet de La La Anthony en vacances : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

La La Anthony a passé un moment fabuleux lors d’une escapade tropicale à Grand Cayman et elle l’a prouvé dans sa dernière vidéo Instagram. La femme de 41 ans était magnifique lorsqu’elle portait un petit bikini à cordes violet tout en bronzant et en se prélassant au bord de la piscine.

La La a posté la vidéo d’elle portant le bikini Skims avec la légende « À l’heure de l’île #RCmemories ». Dans la vidéo, Lala portait un haut de bikini dos nu avec une paire de bas assortis taille haute à nouer sur le côté. Elle a accessoirisé son look avec une chaîne de corps en or et a mis en valeur ses abdos toniques et sa petite taille. Quant à son glamour, elle avait ses cheveux longs détachés en vagues tandis que la moitié supérieure était tressée et jetée en chignon. Presque aucun maquillage, à part quelques cils, ne lui permettait de créer un look sexy.

La La a montré son bikini dans un autre article, sous-titré « Brille tout l’été », lorsqu’elle portait le même maillot de bain avec une jupe taille haute violet foncé sur le dessus. La jupe ajustée en maille était complètement transparente, mettant en valeur ses jambes toniques, et elle a coiffé sa tenue avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées.

La La a eu le vent en poupe avec ses tenues pendant ses vacances et à part ce look, elle a posté une vidéo sur un bateau où elle portait un haut de bikini à cordes vert fluo avec un paréo taille haute assorti fendu sur le devant, montrant hors de la peau majeure. Elle a coiffé l’ensemble avec la même chaîne de corps en or et quelques colliers délicats. Un autre de nos looks de vacances préférés de La La était son deux pièces rose au crochet pour le dîner. Elle a enfilé un haut court transparent sans manches à encolure dégagée qui s’enroulait autour de sa taille et l’a porté avec un bas assorti.