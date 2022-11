Le bikini string vert de Stassie Karanikolaou au Mexique : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Stassie Karanikolaou porte toujours une sorte de tenue ou de maillot de bain sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait pendant ses vacances à Cabo San Lucas. La jeune femme de 25 ans a passé Thanksgiving sur la plage au Mexique lorsqu’elle portait un minuscule bikini vert avec un string super effronté.

Le bikini de Stassie comportait un haut de sous-vêtement plongeant qui révélait un large décolleté et un string taille haute assorti à bretelles fines. Ses abdominaux toniques et sa petite taille étaient pleinement exposés dans le deux pièces et elle a accessoirisé avec une chaîne de corps autour de sa taille, des bracelets de perles et une paire de lunettes de soleil rectangulaires.

Depuis son arrivée à Cabo, Stassie a porté une multitude de bikinis sexy et à part celui-ci vert, elle a également porté un bikini triangle Skims vert olive. Le maillot de bain comportait un haut triangle et un bas taille haute assorti. Elle a stylisé le bikini avec des colliers superposés et un anneau de ventre en diamant.

En plus de ces maillots de bain sexy, elle a récemment posté une photo d’elle-même en vacances portant un ensemble de lingerie en dentelle violette tout en posant devant sa porte. Sur les photos, Stassie portait un soutien-gorge plongeant en dentelle violette transparente avec un string en dentelle taille haute assorti. Elle avait les cheveux rejetés dans une serviette blanche et a complété son look avec des boucles d’oreilles en or.

La veille, elle avait posté un autre diaporama de photos d’elle en bikini, mais cette fois c’était un deux-pièces noir de Monday Swimwear. Le haut à armatures mettait sa poitrine en valeur tandis que le bas super minuscule assorti avait des cordes à nouer sur les côtés. Comme si le maillot de bain ne pouvait pas être plus sexy, l’arrière du bas était un string lui permettant d’afficher encore plus de peau.