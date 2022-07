Le bikini string rouge de Victoria Beckham en Italie : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FREZZA LA FATA – ÉQUIPE COBRA / BACKGRID

Victoria Beckham profite de ses vacances en Italie et elle l’a prouvé lorsqu’elle a porté un bikini string rouge sur un yacht. La femme de 48 ans prenait un bain de soleil avec son mari, David Beckhamen Sardaigne, lorsqu’elle portait le minuscule bikini avec un chapeau noir.

Le deux-pièces de Victoria comportait un haut triangle plongeant et un bas assorti à nouer sur le côté. Elle a accessoirisé son look avec un chapeau de camionneur noir surdimensionné et des lunettes de soleil tout en portant son paréo rouge. Ce n’était que l’un des nombreux looks fabuleux que Victoria a portés lors de ses vacances en famille en Europe.

Un autre de nos looks préférés de Victoria était la semaine dernière quand elle était à Venise. Elle a bercé non pas une, mais deux tenues époustouflantes. Elle a posté une photo d’elle et de David assis dans une gondole alors qu’elle portait une robe chemise plissée à manches longues à fleurs vertes Victoria Beckham en kaki-bleu clair. La robe comportait une fente haute sur le devant révélant ses jambes toniques et accessoirisée avec des lunettes de soleil noires carrées surdimensionnées Victoria Beckham Layered Mask.

Sur une autre photo, Victoria a posé aux côtés de sa famille tout en portant une robe noire sexy et moulante. La robe à bretelles spaghetti comportait un décolleté décolleté avec deux bretelles de sa bralette pointant sur sa poitrine. Pendant ce temps, tout le dos de la robe a été découpé et doublé de dentelle.

En plus de ces looks, Victoria a également posté une vidéo d’elle-même sur le yacht avec un visage plein de glamour. Dans la vidéo, elle portait un débardeur blanc moulant VB X Adidas avec son chapeau noir préféré. Sur une autre photo publiée récemment, elle a secoué une robe Versace dorée et noire ample tout en se prélassant dans son lit avec un masque facial.

Les enfants de David Beckham : tout savoir sur ses 4 enfants avec Victoria

Non seulement Victoria portait la robe, mais elle a également posté des selfies miroir de sa fille harpiste pris, portant la même robe. Victoria a posté le diaporama avec la légende hilarante : “Je ne sais pas d’où elle tient ça !” avec deux emojis qui pleurent en riant.