Le bikini rouge de Blake Lively dans Betty Buzz Ads : Photos – Hollywood Life

Crédit image : MJ Photos/Shutterstock

Blake Lively vient de pimenter la fin de l’été lorsqu’elle a porté un bikini rouge sexy dans de nouvelles publicités pour sa marque de boissons, Betty Buzz. La femme de 35 ans avait l’air fabuleuse sur les photos Instagram lorsqu’elle portait un bikini rouge tandis que ses cheveux étaient également teints en rouge et en nattes.

Blake a sous-titré le diaporama de photos, « Grapefruit @bettybuzz un vrai plaisir pour la foule. » Sur une photo, Blake a secoué un petit haut de bikini rouge avec une visière rouge vif transparente. Le haut à bretelles spaghetti de Blake comportait un décolleté incroyablement plongeant qui révélait un décolleté ample et mettait ses abdominaux toniques en valeur. Ses cheveux étaient attachés en deux nattes sous la visière et elle a complété son look avec une lèvre mate rouge vif.

Sur la dernière photo, Blake a montré son bikini complet qui comportait le même haut et une paire de bas assortis à taille haute. Blake était assise au bord de la piscine alors qu’elle portait le deux pièces tout en montrant ses nattes rouges bouclées. Blake a fait la promotion de sa marque de boissons sur Instagram et à chaque nouvelle saveur dont elle fait la promotion, elle a changé sa visière pour qu’elle corresponde à la couleur de la saveur.

Lorsque Blake n’est pas occupée à promouvoir sa marque, elle réussit toujours à avoir l’air tout aussi fabuleuse et elle était récemment sortie à Paris avec son mari, Ryan Reynolds, quand elle a secoué une robe d’été fluide. Pour la sortie, Blake a porté une robe midi à fleurs Ba&sh boutonnée avec une veste Aritzia Babaton Kahlo à rayures bleues et blanches sur le dessus. Elle a stylisé son look avec une paire de baskets Nike Air Force 1 Gingham Pack Beige White, de grosses chaussettes hautes et un sac à rabat rose Chanel Knock on Wood.