Le bikini rouge d’Alessandra Ambrosio sur un bateau : photos – Hollywood Life

Crédit d'image : Rachpoot/MEGA

S’il y a une chose sûre à propos Alessandra Ambrosio, c’est qu’elle porte toujours une sorte de bikini sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait lors de ses récentes vacances en Turquie. La femme de 42 ans a posté un diaporama de photos sur son Instagram berçant un minuscule bikini rouge tout en bronzant sur un yacht dans l’océan.

Alessandra a posté les photos avec la légende « Mon genre de lundi préféré », alors qu’elle posait sur le magnifique bateau. Sur les photos, Alessandra a secoué un haut de bikini triangle qui montrait un décolleté majeur et l’a coiffé d’une paire de bas assortis à taille basse et à nouer sur les côtés qui mettaient en valeur ses abdominaux et ses jambes incroyablement toniques. Le mannequin avait les cheveux noirs lâchés et raides et elle a complété son look avec une paire de lunettes de soleil carrées surdimensionnées et une lèvre orange brûlée qui correspondait à son bikini.

Alessandra montre toujours sa silhouette incroyable dans des bikinis sexy et à part ce look, elle a récemment bercé un bikini violet métallique tout en se prélassant dans la piscine. Sur les photos, Alessandra portait un haut de bikini triangle lavande brillant avec des bas assortis à nouer sur le côté.

Quand Alessandra ne porte pas de bikini, elle est généralement habillée à la perfection dans des tenues tout aussi sexy et l’une de nos préférées était lors d’un récent événement Dolce & Gabbana lorsqu’elle portait une robe moulante moulante et nude Dolce & Gabbana froncée. La robe midi sans manches comportait un soutien-gorge conique métallique tandis que le reste de la robe était ajusté et froncé contre son cadre tonique. Elle a accessoirisé avec un petit sac Sicile en PVC Kim x Dolce & Gabbana et un tour de cou Dolce & Gabbana Crystal Mesh avec croix.

