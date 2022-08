Le bikini rose de Heidi Klum avec Tom Kaulitz pour son anniversaire : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID/MEGA

Heidi Klum a fêté son troisième anniversaire avec son mari Tom Kaulitz à Saint-Barth quand elle a porté un minuscule bikini rose. La femme de 49 ans a posté une vidéo d’elle et de Tom par derrière alors qu’ils se tenaient la main et couraient dans l’océan.

Heidi a posté la vidéo avec la légende : « Joyeux 3e anniversaire mon AMOUR. Saint-Barth le 3 août 2022. Dans la vidéo, qui a été prise du haut du sable, Heidi et Tom se sont tenus la main alors qu’ils couraient dans l’océan et plongeaient directement dans l’eau. Le couple avait l’air si excité et heureux alors qu’ils sprintaient sur la plage dans la jolie vidéo.

Heidi a bercé un bikini string rose avec des bas taille haute qui avaient des bretelles fines sur le côté et des bas effrontés qui montraient son derrière nu.

S’il y a une chose à propos d’Heidi, c’est qu’elle adore montrer sa silhouette incroyable dans des bikinis sexy. Pas plus tard qu’hier, Heidi a posté une photo d’elle portant un bikini Dolce & Gabbana rose vif à imprimé guépard tout en posant sur la plage.

Sur la photo, Heidi a secoué un haut de bikini triangle plongeant avec un logo DG argenté sur un côté de la bretelle. Elle a stylisé le haut avec un bas taille haute assorti qui avait des bretelles super fines sur le côté. Le mannequin a choisi de ne pas se maquiller et elle avait ses longs cheveux blonds dans des vagues naturelles alors qu’elle levait les bras pour retirer quelques cheveux de son visage.

En plus de ces bikinis, elle portait également un deux pièces tie-dye rose et orange. Le bikini comportait un haut triangle et de minuscules bas à nouer sur les côtés qui étaient pleinement exposés alors qu’elle publiait une vidéo d’elle-même s’étirant dans une chaise longue.