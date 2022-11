Le bikini orange de Kate Walsh sur la plage en Australie : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Kate Walsh passe un moment incroyable en vacances en Australie et elle l’a prouvé lorsqu’elle est allée à la plage dans un bikini sexy. La femme de 55 ans portait un bikini string à fleurs orange et rose avec des glands sur les cordes et elle ne pouvait s’empêcher de sourire alors qu’elle se baignait dans l’océan.

Le bikini de Kate comportait un petit haut triangle qui s’entrecroisait autour de sa taille et noué sur le devant avec des glands orange. Elle a associé le haut à des bas assortis à nouer sur les côtés et à taille basse qui avaient également des glands attachés aux extrémités des cordes.

La L’anatomie de Grey star a été en Australie avec son fiancé fermier australien, André Nixon. Kate a annoncé leurs fiançailles début octobre après avoir accidentellement appelé Andrew sa fiancée dans une vidéo en direct sur Instagram. Elle était dans un live avec sa forme Pratique privée co-vedette, Amy Brenneman, quand Andrew est passé et qu’elle l’a appelé sa fiancée. Amy a ensuite dit à la caméra: “Elle a révélé à 100% vos fiançailles”, ce à quoi Kate a répondu: “Je l’ai fait, je viens de dévoiler nos fiançailles.”

En Australie ces deux derniers mois, les tenues de Kate ont été incroyables. Tout récemment, elle a assisté au gala du Téléthon 2022 à Perth lorsqu’elle a fait sa première apparition sur le tapis rouge avec Andrew depuis que le couple s’est fiancé.

Pour la sortie, Kate était magnifique dans une robe vert fluo ajustée et sans bretelles avec un corsage ajusté et un décolleté décolleté qui révélait un grand décolleté. La robe était cintrée à la taille et froncée sur un côté tandis que le devant de la jupe comportait une fente plongeante jusqu’aux cuisses. Elle a accessoirisé sa robe avec des talons nude à bride à la cheville, un petit sac à main métallique et un bracelet jonc en argent.