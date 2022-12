Le bikini noir de Sofia Vergara dans un selfie miroir : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Sofia Vergara a profité des vacances de la meilleure façon possible – sur la plage – et elle avait l’air incroyable dans un nouveau selfie miroir sexy. La femme de 50 ans portait un minuscule bikini noir qui montrait sa silhouette fabuleuse lors de vacances à la plage avec son mari, Joe Manganiello.

Sur la photo, sous-titrée “Brise de plage et mer”, Sofia avait l’air incroyable dans un haut noir plongeant qui avait une sangle claire entre sa poitrine révélant un grand décolleté. Elle a stylisé le haut de bikini avec un bas taille basse assorti qui avait des bretelles super fines sur les côtés de ses hanches.

Quant à son glam, elle avait ses cheveux bruns méchés de miel en vagues lâches tout en se séparant au milieu. Un smokey eye sensuel avec une doublure super foncée et une lèvre nude mate ont complété son look.

Dans la deuxième photo du diaporama, Sofia a posté une photo agrandie de Joe posant entre les arbres tout en portant un débardeur noir et un bandana enroulé autour de sa tête tout en tenant deux bouteilles d’eau.

Depuis son arrivée sur son île de vacances pour les vacances, Sofia a porté une multitude de tenues fabuleuses. Certains de nos favoris comprenaient sa robe longue à motif de feuilles de palmier noir et jaune à épaules dénudées ainsi que sa robe orange à encolure dégagée super décolletée. Le maxi dos nu révélait un décolleté ample tandis que sa petite taille était cintrée.

Comme si ses tenues ne pouvaient pas être plus sexy, Sofia a tué la veille de Noël en portant un corset noir moulant sans bretelles qui était complètement transparent sur le corsage. Elle a glissé le haut décolleté dans un pantalon noir taille haute et elle a noué son look avec des escarpins noirs à bout pointu, des colliers en or superposés et des créoles en or.

