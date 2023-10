Le bikini noir de Heather Graham en vacances en Italie avec John de Neufville – Hollywood Life

Crédit d’image : AFF-USA/Shutterstock

Heather Graham publie toujours une sorte de photo sexy sur les réseaux sociaux et c’est exactement ce qu’elle a fait dans sa dernière publication sur Instagram. La femme de 53 ans a porté un petit bikini triangle noir en se baignant dans l’océan en Italie alors qu’elle était en vacances avec son copain, Jean de Neufvillee.

Dans le diaporama, sous-titré « Italian Getaway ❤️🇮🇹🍦🍋🍕💋 #amalficoast », Heather a montré ses abdos durs comme le roc dans un haut de bikini triangle noir plongeant qui montrait un décolleté important. Elle a porté le haut avec un bas taille haute assorti doté de fines bretelles sur les côtés de ses hanches, révélant ses jambes toniques. Heather nageait dans l’océan sur la photo, alors elle a choisi de ne pas se maquiller et a eu ses cheveux blonds lissés en arrière et mouillés.

En plus de ce look sexy, Heather a également publié récemment une photo de vacances en Grèce portant un autre bikini sensuel. Cette fois, elle a opté pour un bikini string rouge vif comportant un petit haut et un bas taille haute assorti noué sur les côtés. Elle a accessoirisé son look avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et des tongs.

Une autre de nos photos de maillot de bain préférées de Heather était alors qu’elle était en vacances en Jamaïque. Heather a publié un diaporama de photos d’elle portant un bikini à cordes blanc qui mettait en valeur son corps incroyablement tonique. Heather a posté les photos avec la légende : « Reconnaissante d’avoir pu passer du temps sur cette magnifique plage avec @feministabulous ! Merci pour les superbes photos @iamjohnparra et merci @sandalsresorts. Sur les photos, Heather portait un bikini à cordes blanc avec un haut triangle plongeant qui révélait un décolleté ample. Elle a porté le haut avec le bas taille haute assorti noué sur les côtés, mettant en valeur ses longues jambes toniques. Quant à son glamour, elle avait ses cheveux blonds lâchés et raides tandis qu’une lèvre rose nouait son look.