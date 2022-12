Le bikini noir de Chrissy Teigen : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA ELENA / MEGA

Chrissy Teigen a tué ses looks de maternité et elle l’a prouvé lorsqu’elle a posé sur la plage dans un minuscule bikini noir. La femme de 37 ans a montré sa bosse de bébé en pleine croissance et elle a plaisanté dans la légende, « Des cigognes illustrées ? Je ne sais pas.” La légende était encore plus drôle car Chrissy a posé pour Sports illustrés deux fois dans le passé – une fois en 2010 lorsqu’elle a remporté le titre de recrue de l’année, puis en 2014 lorsqu’elle a décroché la couverture avec Nina Agdal et Lily Aldridge.

Plus à propos Chrissy Teigen

Sur la photo, Chrissy portait un bikini noir plongeant Monday Swimwear avec un haut décolleté et un bas assorti à nouer sur le côté. Elle a coiffé le deux-pièces avec une couverture noire drapée sur ses bras et a mis sa bosse de bébé en plein écran. le mari de Chrissy, John legenda trouvé sa légende tellement hilarante qu’il a commenté : “‘Storks Illustrated’ fait partie de vos meilleurs travaux”, avec un émoji yeux en forme de cœur.

Chrissy a porté une multitude de bikinis sexy pendant ses vacances et la veille, elle a posté une vidéo posant dans un autre bikini noir tout en montrant sa silhouette dans le miroir. Elle a légendé la vidéo, “@mondayswimwear arrive avec un support de rocher confortable et mignon.” Pendant ce temps, la veille, elle a posté une photo d’elle-même en train de plonger dans la piscine tout en portant un bikini string tie-dye rose clair avec la légende, “‘omg j’ai l’impression qu’elle est enceinte depuis toujoursrrrrr’ comment pensez-vous que je me sens Merci.”

Chrissy doit accoucher d’un mois à l’autre et son enfant sera son troisième avec John. Le couple partage déjà deux enfants ensemble – Lune6 et Milles4.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Steve Kornacki: 5 choses à savoir sur le correspondant politique de MSNBC couvrant les élections de mi-mandat

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.