Le bikini jaune de Sailor Brinkley Cook : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : VAEM / BACKGRID

Marin Brinkley Cook porte toujours une sorte de bikini sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier post Instagram. La jeune femme de 24 ans a posté un diaporama de photos d’elle dans le deux pièces tout en posant contre une pergola dans un bikini jaune vif.

Suite Marin Brinkley

Sailor a secoué un bikini FISCH qui comportait un haut à armatures dos nu avec un décolleté plongeant. Elle a stylisé le haut avec le bas taille haute assorti qui met en valeur ses longues jambes toniques. Les abdominaux incroyablement toniques et la petite taille de Sailor étaient les vedettes du spectacle sur les photos et elle a choisi de ne pas être glamour.

Sailor a choisi de ne pas se maquiller et a fait tremper ses cheveux blonds tandis qu’une paire de grandes boucles d’oreilles en or a complété son look magnifique et naturel.

Célébrités portant des bikinis : découvrez les photos de Delilah Hamlin, Hailey Baldwin et plus

Sailor a récemment publié une multitude de photos de maillots de bain et l’autre jour, elle a partagé des photos de son voyage en Croatie. Sur une photo, Sailor flottait dans l’océan cristallin tout en portant un bikini string noir. Le haut triangle révélait un grand décolleté tandis que le bas assorti avait des bretelles super fines sur les côtés.

Elle a secoué le même bikini dans un autre poste alors qu’elle posait contre un arbre près de la plage avec ses cheveux blonds en jolies vagues. En plus de ce costume, elle en a porté un similaire lors de ses vacances en Europe. Cette fois, elle a bercé un haut triangle noir uni avec un bas noir taille basse recouvert de fruits colorés avec un chapeau seau rayé rose pastel et jaune.

Lien connexe Lié: Lieu du gala du Met : lieu de l’événement et tout sur l’institut du costume

Un autre de nos maillots de bain préférés de son voyage était son bikini à pois blanc et beige. Le deux pièces comportait un petit haut bandeau sans bretelles avec un nœud au centre tandis que le bas avait des cordes latérales et une petite bordure à volants coupée sur le haut devant et le haut du dos.