Le bikini en latex de Kylie Jenner dans un bain à remous à Aspen : photos – Hollywood Life

Kylie Jenner a passé des vacances à Aspen et elle avait l’air fabuleuse quand elle portait un minuscule bikini en latex noir alors qu’elle était dans le bain à remous avec son amie, Yris Palmer. La jeune femme de 25 ans a posté des photos d’elle-même dans le bain à remous portant un bikini string sexy Good American qui mettait en valeur sa silhouette incroyable.

Sur les photos, Kylie portait un bikini noir Good American Vinyl Tiny Ties avec un haut triangle plongeant avec un bas fixe taille basse assorti qui avait des bretelles fines sur le côté qui reposaient sur ses hanches. Elle a accessoirisé son deux pièces avec une paire de lunettes de soleil noires, des bottes en peau de mouton beige floue et une robe blanche surdimensionnée.

Depuis son arrivée à Aspen, Kylie a porté une multitude de tenues élégantes et l’une de nos préférées était son énorme blouson aviateur en fausse fourrure The Attico Noelle. La veste était recouverte de fourrure blanche moelleuse et elle a coiffé le manteau avec une paire de pantalons en cuir brodés assortis The Attico Codi. Quant à ses accessoires, elle a enfilé un bandeau noir épais, des lunettes de soleil noires Bottega Veneta Cone Wraparound et des bottines Loewe Paddle noires gonflées.

Un autre de nos looks préférés de son voyage était son pantalon taille haute ample à plis noirs qu’elle portait avec un débardeur blanc impeccable et un manteau noir bouffant assorti. Son long manteau noir brillant était doublé de fourrure noire et elle a stylisé la tenue avec de grosses bottes à plateforme en daim noir et des lunettes de soleil Bottega Veneta Cone Wraparound.

