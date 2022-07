Le bikini de Kate Hudson avec sa fille Rani : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Kate Hudson a passé des vacances fabuleuses à Ischia, en Italie, lorsqu’elle est allée nager dans l’océan avec sa fille de trois ans, Rani. Sur les photos, la femme de 43 ans a bercé un minuscule bikini avec un haut triangle doublé de coquillages de puka alors qu’elle se prélassait sur un tube dans l’océan.

Kate a posté le diaporama de photos avec la légende : « Oh pour sauter directement du restaurant (après avoir mangé les spaghettis et les palourdes les plus délicieux) dans cette eau parfaite. Paradis.” Sur la première photo, Kate a attrapé le visage de sa fille alors qu’elles se souriaient toutes les deux et se regardaient dans les yeux.

Kate a secoué une paire de lunettes de soleil carrées violet clair surdimensionnées tandis que ses cheveux blonds étaient baissés et mouillés dans les vagues de la plage. Sur la deuxième photo, le duo mère-fille a été photographié se penchant pour s’embrasser sur les lèvres et c’était adorable. Quant à la dernière photo, Kate et Rani avaient l’air super excitées alors que Kate avait la langue sortie et que Rani avait les bras levés avec la bouche ouverte.

Kate a porté une multitude de looks sexy pendant ses vacances en Europe et l’autre jour, elle était sur la côte amalfitaine lorsqu’elle portait un bikini string à motifs. Le deux pièces comportait un tas d’images carrées et était composé d’un petit haut triangle et d’un bas assorti à taille haute et à fines bretelles latérales.

Un autre de nos looks préférés d’elle était son bikini string lavande et jaune qui était couvert de petites marguerites. Elle a posté une photo d’elle allongée sur le ventre sur une serviette tout en montrant ses fesses. Les bas étaient super effrontés et avaient des cordes à nouer sur les côtés et elle accessoirisait avec les mêmes lunettes de soleil violettes.