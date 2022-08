Le bikini de Courtney Love en vacances en Italie : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RAMEY PHOTO/MEGA

Courtney Love semblait passer le meilleur moment en vacances au Regina Isabella Resort en Italie lorsqu’elle a fièrement montré sa silhouette dans un bikini sexy. La femme de 58 ans a posté deux photos d’elle portant un bikini à motifs vert, rouge et blanc avec un haut triangle plongeant et un bas taille haute assorti.

Courtney a posté le diaporama avec la légende “bien vivre est la meilleure vengeance @rem”, avec un tas d’emojis d’été amusants avant et après. Sur la photo, elle se tenait au sommet d’un rocher qui faisait face à l’océan alors qu’elle avait les mains en l’air et les cheveux au vent.

Son bikini comportait un col licou à volants avec un décolleté en V plongeant et une bande épaisse juste sous sa poitrine. L’ensemble du maillot de bain était recouvert d’un motif de paon rouge et bleu. Pendant ce temps, les bas étaient taille haute et ressemblaient plus à des shorts. Elle a accessoirisé son look de plage avec une multitude de colliers en or superposés, des lunettes de soleil noires rondes massivement surdimensionnées et une paire de pantoufles à motifs marron et rouge avec des plumes sortant du haut.

Ce n’est pas la première fois qu’elle porte ce bikini, en fait, il y a quelques jours à peine, elle a posté un autre diaporama d’elle le portant avec une tonne de colliers superposés et un gros gros collier de perles bleues avec des franges et des coquilles de puka. Cette fois, elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil YSL noires, un paréo taille haute à motifs orange et bleu et un kimono à motifs amples avec des manches longues super larges.

Comme si ses maillots de bain ne pouvaient pas être plus sexy, elle a récemment posté un autre bikini de ses vacances en Italie, mais cette fois, elle portait un maillot de bain marron uni. Le haut décolleté décolleté décolleté avait une couverture complète et elle a coiffé le haut avec des bas taille haute assortis. En plus du bas, elle portait une paire de pantalons de plage taille haute avec une bande élastique rayée bleu marine et blanche tandis que le reste du pantalon coulait dans une couleur ivoire.