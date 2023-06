Le bikini bleu d’Elizabeth Hurley pour son 58e anniversaire : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Elisabeth Hurley vient d’avoir 58 ans le 10 juin, mais elle n’a pas l’air d’avoir plus de 25 ans et elle l’a prouvé dans un nouveau post Instagram. L’actrice a bercé un bikini string bleu qui a mis sa fabuleuse silhouette en valeur alors qu’elle sautait de joie à la plage.

Elizabeth a posté la photo avec la légende « Joyeux anniversaire à moieeee ». Sur la photo, elle a secoué un haut triangle bleu avec des détails en paillettes argentées et une paire de bas assortis à cordons bleus assortis. Elle a sauté en l’air sur la photo en criant et en portant des lunettes de soleil.

S’il y a une chose à propos d’Elizabeth, c’est qu’elle adore montrer sa silhouette tonique dans des petits bikinis sexy et un autre de nos favoris était son bikini triangle blanc de sa marque Elizabeth Hurley Beach. Le petit haut comportait un décolleté plongeant qui révélait un large décolleté et avait une chaîne en or au centre de sa poitrine. Ses abdominaux toniques et sa petite taille étaient pleinement exposés dans le maillot de bain et elle a coiffé le haut avec un bas blanc taille basse assorti avec des chaînes dorées sur les côtés.

En plus de son bikini, elle a enfilé un paon transparent à manches longues et une couverture à motifs floraux. Le long kimono à manches larges noué autour de sa taille et était magnifique avec son maillot de bain blanc. Quant à son glam, Elizabeth a secoué un subtil smokey eye sensuel avec une lèvre nude brillante et elle avait ses cheveux châtain clair baissés et séparés sur le côté dans des vagues de plage sans effort.

Une autre de nos photos de bikini récentes préférées de l’actrice était son petit bikini bleu clair, également de sa ligne de maillots de bain. Elizabeth a posté la vidéo avec la légende « De retour en bikini », avec un emoji cœur rouge, alors qu’elle secouait un haut de bikini triangle plongeant avec du matériel doré au centre de sa poitrine et le coiffait avec des bas assortis à taille basse qui avaient les mêmes chaînes d’or sur les côtés. Elizabeth a complété son look avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et avait les cheveux détachés dans des vagues de plage naturelles et lâches.

