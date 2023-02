Le bikini blanc plongeant de Nicole Scherzinger en selfies : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Eliotpress/MEGA

Nicole Scherzinger porte toujours une sorte de maillot de bain sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier post Instagram. La femme de 44 ans a montré sa silhouette incroyablement tonique dans une multitude de selfies tout en portant un bikini blanc plongeant.

Nicole a posté les photos avec la légende : « Laissez la discipline vous emporter quand la motivation ne le fait pas. Le mode bête fonctionne. Bain de glace inférieur à 3 degrés Celsius. Le sauna l’étire. Sur les photos, elle a secoué un haut de bikini blanc à dos nu qui s’est noué sur le devant et qui était extrêmement décolleté, révélant un décolleté ample. Elle a coiffé le haut avec le bas taille basse assorti et a choisi de ne pas se maquiller, révélant son visage frais et nu.

En plus de ces photos sexy, Nicole a partagé une vidéo d’elle-même dansant autour de sa salle de bain tout en dansant autour de sa salle de bain, montrant son dos twerkant et s’étirant. Elle a posté la vidéo avec la légende : « Un petit progrès chaque jour, ça donne de gros résultats. Joyeux #manaMonday @mana_movement.

Nicole semble vraiment aimer ce bikini car elle portait le même pendant ses vacances à Hawaï. Elle a posté une vidéo et des photos d’elle-même sur un bateau de ses vacances portant le deux pièces seul et avec une robe longue en crochet blanc transparent à manches longues sur le dessus.

Outre le bikini blanc sexy, elle portait récemment un maillot de bain une pièce taille haute beige avec une découpe béante sur la poitrine qui révélait un décolleté majeur tout en plongeant dans un bain de glace. Nicole a posté un diaporama de photos avec la légende «Monday Mood. Bain de glace à 37 degrés Fahrenheit pendant 6 minutes. Pas de douleur. Aucun gain. #concentré #lundimotivation. Le maillot de bain marron de Nicole comportait un décolleté croisé avec une découpe sur la poitrine et un dos complètement ouvert.

Le maillot de bain était une taille très haute, montrant une tonne de peau à l’avant, tandis que le dos était très effronté, rendant le maillot de bain encore plus sexy. Elle a accessoirisé son look avec une paire de lunettes de soleil carrées noires et dorées et elle a rejeté ses cheveux en un chignon désordonné.

