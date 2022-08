Le bikini blanc d’Ireland Baldwin en selfie : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ORL/SplashNews

Irlande Baldwin porte toujours une sorte de bikini sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier post Instagram. La jeune femme de 26 ans a posté un diaporama de photos avec la légende “la vie ces derniers temps” et sur une photo, elle a secoué un bikini string blanc plongeant avec de petits graphiques partout.

L’Irlande a commencé son diaporama avec un selfie berçant un bikini string blanc qui plongeait, révélant un décolleté ample. Le haut en triangle était recouvert d’un imprimé représentant toutes les différentes images de citrons, de coquillages, de pain, etc. Sur la photo, elle avait les cheveux roux détachés et naturels tout en se séparant au milieu. Elle a choisi de ne pas se maquiller à l’exception d’une lèvre rose brillante.

L’Irlande a balancé une tonne de maillots de bain ces derniers temps et chacun a été plus sexy que l’autre. L’Irlande était en vacances en Italie il y a quelques semaines lorsqu’elle a publié un diaporama de photos d’elle-même en train de bercer un bikini rose avec la légende “bateaux n houes n bébés”. Son bikini comportait un petit haut et des bas assortis à nouer sur les côtés qui étaient super effrontés dans le dos.

En plus de ce costume, elle a également porté un autre deux pièces avec un haut triangle et un bas taille haute assorti. Le bikini comportait un imprimé bleu avec des fleurs de dessin animé jaune vif, rouge et vert partout. Le haut avait une armature qui révélait un grand décolleté tandis que le bas était super découpé sur les côtés.

Ce n’était pas le seul costume sexy que portait Ireland, et elle a posté une photo d’elle-même prise de dos alors qu’elle nageait dans l’océan complètement nue et la photo montrait son dos nu.