Virgin Galactic Holding Inc a reconnu mardi que le fondateur du milliardaire Richard Branson n’était jamais allé à vélo sur le site de lancement de son vol spatial dimanche, comme le montre une vidéo très médiatisée incluse dans la webdiffusion de l’événement par la société. Le clip vidéo montrait Branson à vélo vers le Spaceport America, propriété de l’État du Nouveau-Mexique, près de la ville de Truth or Consequences, flanqué de deux VUS, et remettant son casque de sécurité à un assistant à son arrivée.

Branson, 70 ans, est ensuite vu en train de saluer ses coéquipiers vêtus de leurs combinaisons de vol avec un câlin, avec l’un d’eux, Beth Moses, l’instructeur en chef des astronautes de l’entreprise, lui disant: « Vous êtes en retard, dépêchez-vous. »

Mardi, un responsable de Virgin Galactic, s’exprimant de manière anonyme, a affirmé à Reuters par SMS que la vidéo en question avait été tournée le 5 juillet, le lundi précédant le vol, et que Branson n’avait pas du tout fait de vélo le jour du lancement.

« Les images de Sir Richard Branson montrées lors de l’événement dimanche ont été préenregistrées et mal identifiées dans l’émission. Nous regrettons l’erreur et toute confusion qu’elle a pu causer », a déclaré le responsable dans un message texte.

Il n’était pas clair si la divulgation selon laquelle la balade à vélo du dimanche était fictive compliquerait l’accord de promotion croisée de Virgin Galactic avec Trek Bicycle Corp, basée au Wisconsin. Trek avait affirmé que Branson avait conduit l’un de ses vélos sur mesure jusqu’au port spatial le jour du lancement.

Les représentants de Trek n’étaient pas disponibles dans l’immédiat pour commenter l’affaire.

Branson a présenté son tour en avion-fusée, le premier vol d’essai du véhicule en équipage complet de la société vers l’espace, comme un précurseur d’une nouvelle ère d’astrotourisme, la société qu’il a fondée étant prête à commencer ses opérations commerciales l’année prochaine.

La prétendue balade à vélo du dimanche semblait caractériser sa personnalité publique en tant que dirigeant d’entreprise aventureux dont les marques Virgin – des compagnies aériennes aux sociétés de musique – ont été associées à des exploits de traversée de l’océan à bord de voiliers et de montgolfières.

Le clip vidéo du vélo a été publié sur le fil Twitter de Branson peu de temps avant le lancement de dimanche. Virgin a également diffusé le clip, avec le slogan « plus tôt dans la journée », lors de sa présentation en direct

Branson, lui-même, a fait mention de la balade à vélo depuis la scène d’une célébration après le vol au port spatial, disant à une foule de supporters : « C’est tellement génial d’arriver à vélo, à travers cette magnifique campagne du Nouveau-Mexique. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici