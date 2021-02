DAYTONA BEACH, Floride – «The Big One» – un énorme accident multi-voitures qui est presque garanti à Daytona International Speedway – ne se produit généralement pas trop tôt dans le Daytona 500 de 200 tours et 500 milles.

Mais au tour 14, un petit mouvement a déclenché une énorme épave, et plusieurs voitures y ont été rassemblées avec quelques tirs à travers l’herbe boueuse du champ intérieur.

Près de l’avant du peloton, Kyle Busch dans la Toyota n ° 18, a semblé donner à son coéquipier, Christopher Bell, dans la Toyota n ° 20, un petit coup de pouce alors qu’ils couraient dans la voie intérieure de la piste de 2,5 milles. . Mais c’était peut-être trop parce que Bell a pris contact avec la Ford n ​​° 10 d’Aric Almirola juste devant lui, et la voiture d’Almirola a tiré à droite et a percuté Alex Bowman dans la Chevrolet n ° 48.

Almirola et Bowman ont percuté le mur et ont rebondi dans les voitures qui roulaient derrière eux. Tout cela s’est passé derrière le leader de la course Kevin Harvick, mais a créé un chaos absolu sur une grande partie du peloton.

Près de la moitié du terrain était impliqué dans l’empilement de 16 voitures.

Outre Almirola et Bowman, d’autres pilotes impliqués étaient Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Ryan Newman, William Byron, Matt DiBenedetto, Daniel Suárez, Kurt Busch, Erik Jones, Tyler Reddick, Chris Buescher et David Ragan.

La Chevrolet n ° 24 de Byron roulait sur deux roues à un moment donné, tandis que Ryan Preece dans la Chevrolet n ° 37 s’est échappé magistralement dans le désordre.

Incapables de continuer la course, Almirola, Blaney, Suárez, Jones, Bowman et Newman ont tous été évalués et autorisés par le centre de soins sur le terrain. Par la suite, Almirola a dit qu’il allait «bien» et a ajouté:

«Nous étions trop poussés trop tôt. C’est une course longue, longue. Mec, nous étions dans une bonne position, juste assis là à rouler dans les deux, trois premiers. Et [Bell] vient de faire une grosse course et m’a frappé très fort dans un mauvais endroit, et cela m’a tourné vers la droite et a déchiré notre voiture de course et a mis fin à notre Daytona 500 bien trop tôt.

Bowman – qui a remporté la pole Daytona 500 2021 mais qui a subi des dommages collatéraux au début de l’épave – a qualifié sa sortie anticipée de «déception» en raison de la vitesse de sa voiture, tandis que Newman a déclaré après:

«Quelqu’un s’est écrasé dans la rangée extérieure devant nous et nous n’avions nulle part où aller. Et j’ai été frappé d’un endroit. J’ai raté l’épave, mais j’ai été touché d’un endroit et c’était la fin de notre journée.

Presque immédiatement après l’épave, la course a été signalée au rouge à cause de la pluie et de la foudre.