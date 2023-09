Le « Big Fashion Festival » de Myntra commence le 7 octobre : vérifiez les détails ici

Alors que les soldes du Great Indian Festival d’Amazon coïncident avec le Big Billion Day de Flipkart, Myntra, la plateforme de mode en ligne, a également annoncé les dates très attendues de son Big Fashion Festival (BFF). Cette extravagance shopping annuelle, connue pour son ambiance festive, devrait débuter le 7 octobre.

Dans sa quatrième édition, le Big Fashion Festival promet une gamme de plus de 23 lakh de styles provenant de plus de 6 000 marques, tant nationales qu’internationales. Ces styles couvrent un large éventail de catégories, notamment la mode, la beauté et le style de vie.

Selon la société, l’événement regorge d’offres alléchantes, telles que des offres spéciales de lever de rideau, des grandes heures d’ouverture, Brand Mania et d’autres promotions à durée limitée. L’une des caractéristiques les plus remarquables est le programme Myntra Revolutionary Price, qui comprend une offre bancaire de 10 % ainsi que des offres attractives.

Pendant le festival, les clients peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 15 % en utilisant la carte de crédit comarquée de Myntra, proposée en collaboration avec la banque Kotak Mahindra, pour augmenter leurs économies sur les achats festifs, a indiqué la société. Pour faciliter le paiement, Myntra s’est associé à des institutions comme ICICI, Kotak, Paytm et Cred pour offrir des remises supplémentaires.

De plus, ce Big Fashion Festival introduit des récompenses pour les clients qui dépensent au-dessus d’un certain seuil. Ces récompenses peuvent aller des pièces d’or aux chariots et sacs à dos, ajoutant une couche supplémentaire de plaisir aux acheteurs. Dans le cadre de l’initiative « BFF Specials », la plateforme présente des collections de héros uniques, plus de 150 nouveaux lancements, des collaborations entre marques et des crossovers CelebXBrand.

Outre la mode et la beauté, les catégories émergentes telles que les produits pour la maison, les bagages, les accessoires de voyage, les montres et les vêtements, les chaussures et les sacs à main sont sur le point de connaître une augmentation de la demande pendant cette période des fêtes.